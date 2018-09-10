Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с несанкционированной акции в Москве
Уполномоченный по правам человека в России хочет разобраться в инциденте, в котором участники акции нанесли удары сотруднику полиции, который был доставлен в больницу.
Комментарии3
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mosser 10 сентября 2018 | 03:33
Что ей то надо. Ментовке
alexakimfaa 10 сентября 2018 | 03:39
Разумеется - она сейчас бросит все силы на защиту "своего" коллеги - мента.. И при этом даже не станет вопрос о противоправных действиях ОМОНа и полиции...
s011ma 10 сентября 2018 | 03:58
Будет упорно защищать права космонавта путем продавливания пожизненного для "оказавшего незаконное сопротивление".