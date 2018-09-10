Сергей Собянин одерживает победу на выборах мэра Москвы

У него более 69% голосов избирателей. К этому часу в Мосгоризбиркоме обработано 56% бюллетеней. На втором месте Вадим Кумин от КПРФ (11,6%), на третье переместился Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,3%. Владимир Путин уже поздравил Собянина с переизбранием.