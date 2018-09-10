Сергей Собянин одерживает победу на выборах мэра Москвы
У него более 69% голосов избирателей. К этому часу в Мосгоризбиркоме обработано 56% бюллетеней. На втором месте Вадим Кумин от КПРФ (11,6%), на третье переместился Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,3%. Владимир Путин уже поздравил Собянина с переизбранием.
Комментарии3
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m_anuchin 10 сентября 2018 | 03:27
Будни авторитарной страны... Якобы выборы.
salut__521 10 сентября 2018 | 03:33
Узурпаторская команда, чётко исполнив свой фальсификационный долг, начала друг дружку поздравлять. Мило.
s011ma 10 сентября 2018 | 03:39
Какой неожиданный результат!