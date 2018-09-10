Осенняя сессия открывается в Госдуме

Главными направлениями работы депутатов в новом парламентском сезоне станут внесение изменений в пенсионное законодательство, а также традиционный бюджетный процесс. Сегодня на Охотном Ряду пройдет первый Совет Думы. Он определит повестку заседаний палаты, а первая «пленарка» состоится во вторник.