Осенняя сессия открывается в Госдуме
Главными направлениями работы депутатов в новом парламентском сезоне станут внесение изменений в пенсионное законодательство, а также традиционный бюджетный процесс. Сегодня на Охотном Ряду пройдет первый Совет Думы. Он определит повестку заседаний палаты, а первая «пленарка» состоится во вторник.
Комментарии1
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ed10075 10 сентября 2018 | 02:26
Ну, сейчас начнётся, понесётся п-да по кочкам...
Опять принтер взбесится.