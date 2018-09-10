Младшая из сестер Хачатурян, убивших отца, признана невменяемой

Такое решение приняли эксперты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского. По их мнению, 17-летняя Мария Хачатурян могла не отдавать отчет в своих действиях. Как рассказал ТАСС, член ОНК Павел Пятницкий, официального заключения об экспертизе пока не получено. Пока Мария Хачатурян остается в больнице Бутырской тюрьмы. Теперь суду должен решить, где именно девушка будет проходить лечение.