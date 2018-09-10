В РПЦ будут до последнего пытаться убедить Константинопольский патриархат не вмешиваться в  церковные дела Украины

Как заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда, заявление московского Синода однозначно говорит, что если Константинополь реализует заявленные им шаги по Украине, ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют. И «ответ будет крайне жестким», — сказал Легойда.