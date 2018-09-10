В РПЦ будут до последнего пытаться убедить Константинопольский патриархат не вмешиваться в церковные дела Украины
Как заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда, заявление московского Синода однозначно говорит, что если Константинополь реализует заявленные им шаги по Украине, ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют. И «ответ будет крайне жестким», — сказал Легойда.
Комментарии4
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timeskhan Андрей Тимесков 10 сентября 2018 | 02:08
И смех и грех.
Ну как тут не вспомнить детскую считалочку :
Поезд едет рельсы гнутся
Под мостом попы дерутся
Самый маленький попок -
Удирает без порток
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kondrakr 10 сентября 2018 | 02:20
Ну да....И тогда живые греческие православные христиане позавидуют мёртвым......А Патриарх Кирилл лично выдавит глаза Патриарху Варфоломею.
tks 10 сентября 2018 | 02:35
kondrakr: Точно, прямо-таки "брегетом" своим "невидимым" выдавит ;))) а ещё пасть порвёт и моргалы выколет!
tks 10 сентября 2018 | 02:33
Замечательно! Т.е. в дела Украины может вмешиваться тока РПЦ!! На Легойде и скуфья горит!