На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек

Это данные портала «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека. По информации «Фонтанки», их больше — от 400 до 500 человек. На втором месте Екатеринбург — 129 человек. Также много задержанных в Краснодаре (60 человек), в Перми (32 человека) и в Москве (36 человек). Самые жесткие задержания по сообщениям местных СМИ, были в Петербурге.