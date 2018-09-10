Сергей Собянин набирает 69,6% голосов на выборах мэра Москвы
Могоризбирком обработал к этому часу около 45% протоколов. Вторым идет кандидат от КПРФ Вадим Кумин — 11,7%, на третьем — глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов — 7,2% голосов. По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30 с небольшим процентов. По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51% голосов избирателей.
Комментарии1
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goga_s 10 сентября 2018 | 02:15
ЯВКА ??
25% то хоть была?
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха