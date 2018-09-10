На выборах в парламент Швеции левый и правый блоки получают одинаковое число мандатов

Партии правящего красно-зеленого блока (Социал демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия и Партия охраны окружающей среды) выигрывают с незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса (Умеренная коалиционная партия, партия «Либералы», Христианско-демократическая партия, Партия центра) с результатом 40,6 % против 40,3 % .

Но число мандатов в парламенте у них одинаковое — 143. Об этом свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов состоявшихся в воскресенье в королевстве парламентских выборов, которые распространила избирательная комиссия после подсчета голосов в 5 500 из 6 000 избирательных участков



Ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании.

На данный момент расстановка политических сил выглядит следующим образом: СДРПШ — 28,3 % голосов, Партия охраны окружающей среды — 4,4 %, Левая партия — 7,9 %.



Умеренная коалиционная партия получила 19,8% голосов избирателей, партия «Либералы» — 5,5 %, Христианско— демократическая партия (ХДП) — 6,4 %, Партия центра — 8,6 %, «Шведские демократы» — 17,7 %. У последней партии — 63 мандата, передает ТАСС.