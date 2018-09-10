ЛДПР и КПРФ вырываются вперед в регионах, опережая «Единую Россию». Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Дачников» было 125 тысяч. Я думаю, что проголосовало их 60%, то есть 72-75 тысяч. Думаю, что, скорее всего, будет так. При учете голосования, по моим подсчетам, 2 миллиона — это 3% — для Собянина не критично, а для борьбы ЛДПР и КПРФ критично. В других регионах ЛДПР и КПРФ вырываются вперед, опережая «Единую Россию. Они борются за вторую партию», — сказал А.Венедиктов.

Он обратил внимание, что на «дачных» участках удалось осуществить приемлемое наблюдение и контроль, так как там комиссии и наблюдатели состояли из москвичей. «Они были обучены нами и движением «Голос», — пояснил А.Венедиктов.

В то же время, по словам А.Венедиктова, избирательные участки в Новой Москве оказались проблемными. «Новая Москва по восприятию выборов – это еще Подмосковье. Там другие манеры, другие правила», — отметил он.

А.Венедиктов также подчеркнул, что количество испорченных бюллетеней превышает 2%, что значительно больше обычного.