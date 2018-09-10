МВД отчиталось о задержании сотни человек на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге
Между тем, по оценкам журналистов, в отделениях полиции оказалось не менее пятисот человек.
Сотрудники полиции стали жестко задерживать протестующих ещё в самом начале акции – поскольку оппозиционерам якобы из-за ремонтных работ так и не разрешили пройти к площади Ленина, то они растянули плакаты прямо у выхода с Финляндского вокзала. Всего, по оценкам журналистов, в митинге участвовало около 3 тысяч человек. В автозаках оказались люди пожилого возраста и даже дети. Одному мужчине ударом дубинкой полицейский разбил голову. Основная волна задержаний началась в тот момент, когда протестующие вышли на Пироговскую набережную: там после ряда стычек сотрудники ОМОНа взяли сразу несколько сотен людей в оцепление – всех их впоследствии увезли в полицию на специальных автобусах. Судя по всему, из-за недостатка мест в отделениях некоторых задержанных повезли далеко – одна машина с ними, как сообщают оппозиционеры, уехала за несколько десятков километров от центра города, в Ораниенбаум. Напомню, митинг на площади Ленина в Петербурге изначально был согласован, однако потом городские власти заявили о невозможности его проведения из-за коммунальной аварии. Активистам предложили провести митинг в Удельном парке, однако те отказались.
Перед протестной акцией полицейские пришли с обыском в петербургский штаб Навального, а также задержали его координатора Дениса Михайлова.
Комментарии8
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 00:17
Срочная новость, шок, максимальный репост!
Самолёты США нанесли удар фосфорными боеприпасами по Дейр-эз-Зору
8 сентября два американских самолета F-15 нанесли по провинции Дейр-эз-Зор удар запрещенными фосфорными боеприпасами.
Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.
«В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — заявил он.
В результате ударов наблюдались сильные пожары.
«Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — отметил Савченко, напомнив, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
albertkk 10 сентября 2018 | 00:19
unprejudiced: молодцы,так и надо гопоту к ногтю!!
shplint_05 10 сентября 2018 | 00:45
Ну что, взяли сто "оппозиционных" мразей, теперь их на этап и на пару лет в Лабытнангу снежок чистить. Опять-таки Сенцова развлекут. А то ему ещё 20 лет голодать.
valeriy_n 10 сентября 2018 | 00:18
Митинг на центральной площади Мурманска и шествие по тротуарам проспекта Ленина прошли организовано и без эксцессов. Свое отношение к грабительской пенсионной реформе выразили своим участием в этой акции более тысячи мурманчан.
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:37
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
kp6ic 10 сентября 2018 | 00:22
да, от души попотели. выложились на все 100. кстати, им пенсионный возраст не подняли?
perectukin 10 сентября 2018 | 00:39
kp6ic:
Им нет. А вот их родителям подняли. Так что ждем нищеты и голода ....
Работы то нет. Да и этих держиморд скоро всех разгонят, потому что платить им нечем.
Пойдут они в вахтеры или рекетеры.
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:40
kp6ic:
Так карнавальный за повышение пенсионного возраста.
И партия его и Фонд Баранов и Клоунов шли на выборы с повышением пенсионного возраста.
Если карнавальный майдан устроит, будет нищета как в 90х и как на украине сейчас.