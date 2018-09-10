МВД отчиталось о задержании сотни человек на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге

Между тем, по оценкам журналистов, в отделениях полиции оказалось не менее пятисот человек.

Сотрудники полиции стали жестко задерживать протестующих ещё в самом начале акции – поскольку оппозиционерам якобы из-за ремонтных работ так и не разрешили пройти к площади Ленина, то они растянули плакаты прямо у выхода с Финляндского вокзала. Всего, по оценкам журналистов, в митинге участвовало около 3 тысяч человек. В автозаках оказались люди пожилого возраста и даже дети. Одному мужчине ударом дубинкой полицейский разбил голову. Основная волна задержаний началась в тот момент, когда протестующие вышли на Пироговскую набережную: там после ряда стычек сотрудники ОМОНа взяли сразу несколько сотен людей в оцепление – всех их впоследствии увезли в полицию на специальных автобусах. Судя по всему, из-за недостатка мест в отделениях некоторых задержанных повезли далеко – одна машина с ними, как сообщают оппозиционеры, уехала за несколько десятков километров от центра города, в Ораниенбаум. Напомню, митинг на площади Ленина в Петербурге изначально был согласован, однако потом городские власти заявили о невозможности его проведения из-за коммунальной аварии. Активистам предложили провести митинг в Удельном парке, однако те отказались.

Перед протестной акцией полицейские пришли с обыском в петербургский штаб Навального, а также задержали его координатора Дениса Михайлова.