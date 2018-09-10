В центре Москвы прошла несогласованная акция протеста против повышения пенсионного возраста
В МВД число участников оценили в две тысячи человек; по оценке корреспондента «Эха», на улицы вышли около четырех тысяч.
Пенсионная реформа представляет собой легализованный грабеж населения, рассказали нашей радиостанции участники акции.
Акции против повышения пенсионного возраста сегодня проходят по всей стране. По данным «Фонтанки», наибольшее количество задержанных – в Санкт-Петербурге, где в автозаки попали около 500 человек.
Комментарии5
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 00:09
какое унылое зрелище! А как персонаж и его миньоны рекламировали эту незаконную акцию, но.. по традиции обгадились. Думаю после такого позора всё что может сделать персонаж - исчезнуть из политической жизни страны! Он России вместе со своими боевиками и глупыми фейковыми расследованиями, не нужен!
sbk 10 сентября 2018 | 00:43
unprejudiced: Ты - рупор России?
perectukin 10 сентября 2018 | 00:19
У ментов нет папы и мамы, которые остались без куска хлеба на старость ?
Кто их воспитывал, нельзя же жить без башки, завтра и ментов разгонят и куда они пойдут ?
polsan 10 сентября 2018 | 00:27
perectukin: в охранники в Пятёрочку ))) И будут жить поживать да добра наживать! )
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:42
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
Без куска хлеба остались жители несчастного бандеростана, а в Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенсия выше средней ЗАРПЛАТЫ бандеростана.