В центре Москвы прошла несогласованная акция протеста против повышения пенсионного возраста

В МВД число участников оценили в две тысячи человек; по оценке корреспондента «Эха», на улицы вышли около четырех тысяч.

Пенсионная реформа представляет собой легализованный грабеж населения, рассказали нашей радиостанции участники акции.

Акции против повышения пенсионного возраста сегодня проходят по всей стране. По данным «Фонтанки», наибольшее количество задержанных – в Санкт-Петербурге, где в автозаки попали около 500 человек.