Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин, который является действующим градоначальником, объявил о своей победе на выборах мэра столицы. «Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», — говорится в обращении на сайте Собянина и его избирательного штаба.
Сергей Собянин поблагодарил москвичей, который приняли участие в выборах мэра. Он отметил, что в этом году на выборах были два нововведения.
В Москве нет сущностных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.
При голосовании на дачных участках было организовано полноценное наблюдение, отметил Алексей Венедиктов.
Комментарии16
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olegleon 10 сентября 2018 | 00:05
не зря он минимальные пенсии повысил до 17,500 и дал больше льгот. благодарный и стойкий электорат отблагодарил его
unprejudiced 10 сентября 2018 | 00:06
От лица всей вменяемой цивилизованной России поздравляю с победой лучшего кандидата который только мог быть! Успехов вам в продолжении развития столицы России!!!
protoukrop 10 сентября 2018 | 00:49
unprejudiced: Ха-ха-ха-ха.... зачетный стеб. ))
zapadnay 10 сентября 2018 | 00:56
Да кто ж сомневался?!
chubazzl 10 сентября 2018 | 00:12
Голосовали с женой за Собянина. Москва - самый суперский город мира. Спасибо за красивый, зелёный, чистый город. Поздравляю с победой!
algen 10 сентября 2018 | 00:26
chubazzl: Вас можно понять: голосовать очень хочется, а кандидат (реальный) только один. В данной ситуации, ни Вас, ни Вашу жену нельзя осуждать.
chubazzl 10 сентября 2018 | 00:30
algen: У меня просто совесть есть. Если не благодарить за хорошее, то зачем жить вообще? Мфц, Мцк, детские площадки, чудесные парки, разве этого мало??? А что ещё может сделать мэр для города???
vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 00:51
chubazzl: https://www.facebook.com/groups/SobianinNet/
neon001 10 сентября 2018 | 00:37
chubazzl: такое только чурка из узбекистана мог сказать)))
agl 10 сентября 2018 | 00:17
сколько лизунов набежало.
vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 00:29
agl: Понятно - отрабатывают гонорар.
vlad_sabbath 10 сентября 2018 | 00:19
Вся "избирательная кампания" сабянина была настолько беззаконна, что выделить из неё наиболее вопиющие моменты не так-то просто. Но это, несомненно, будет сделано в будущем и предъявлено всему миру.
А Венедиктов лично расписался под незаконным переназначением сабянина, узурпировавшего должность наподобие своего начальника в Кремле.
sim202_ 10 сентября 2018 | 00:39
vlad_sabbath:
Собянин сам по себе - сущностное нарушение...
perectukin 10 сентября 2018 | 00:29
Неожиданно. Кто бы мог подумать...
Столько лет уже ворует, а его все не посадят.
sagen 10 сентября 2018 | 00:38
Так честные люди не побеждают на выборах.
Вся их победа в этом видео https://youtu.be/pfdGnAsimOE Жириновского. Совсем с ума сошел.
tks 10 сентября 2018 | 01:00
Главное - чтобы в никоем разе не превысил Сергей Семенович уровень голосов, поданных за Владимира Владимировича!