Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин, который является действующим градоначальником, объявил о своей победе на выборах мэра столицы. «Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», — говорится в обращении на сайте Собянина и его избирательного штаба.

Сергей Собянин поблагодарил москвичей, который приняли участие в выборах мэра. Он отметил, что в этом году на выборах были два нововведения.

В Москве нет сущностных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

При голосовании на дачных участках было организовано полноценное наблюдение, отметил Алексей Венедиктов.