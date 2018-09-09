Результаты голосования на двух избирательных участках в Московской области могут отменить
Результаты голосования на двух избирательных участках в Московской области могут отменить, поскольку подтвердилась информация о вбросах бюллетеней. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.
Подтвердилась информация по участку 2857 в Серебряных Прудах и 3216 — в городе Химки. В обоих случаях жалобы были проверены.
В настоящий момент вырабатываются решения,— сказала Хаймурзина.
Комментарии2
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clandestino 09 сентября 2018 | 23:49
Факты не подтвердятся
unprejudiced 09 сентября 2018 | 23:53
Ох уж эти либерасты всеми силами пытаются сорвать выборы. а то что вброс совершил именно они сомневаться не приходится.