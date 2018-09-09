Результаты голосования на двух избирательных участках в Московской области могут отменить, поскольку подтвердилась информация о вбросах бюллетеней. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.



Подтвердилась информация по участку 2857 в Серебряных Прудах и 3216 — в городе Химки. В обоих случаях жалобы были проверены.

В настоящий момент вырабатываются решения,— сказала Хаймурзина.