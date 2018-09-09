Сергей Собянин набирает 66,5% голосов после обработки 0,05% бюллетеней
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает на выборах 66,5% голосов. Такие данные обнародовал ЦИК после обработки 0,05% бюллетеней.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает на выборах 66,5% голосов. Такие данные обнародовал ЦИК после обработки 0,05% бюллетеней.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 09 сентября 2018 | 23:43
Он и сам этому не верит?
serge_moro 09 сентября 2018 | 23:49
gordy: В процентном соотношении ,Собянин набирает путинский процент и идет дальше воровать госбюджет Москвы. Воры побеждают по всей России.
20 лет власть принадлежит им при содействии ленивых,безразличных граждан ,которым пофиг,что будет со страной
glotov 09 сентября 2018 | 23:51
serge_moro: Собака лает, караван идет.
tanyaya 09 сентября 2018 | 23:58
Полчаса назад было 74% у оленевода. И вот уже 66%. (Какое хорошее число! Он не из зомби, случайно?)
Что happyned? Как так то, за полчаса аж на 8 пунктов упал его великий рейтинг? Выпороли оленевода и Эллочку Памфилову? А не фик выше Путина набирать голо сувание людишек. Ишь ты, понаехал тут.
66 и иди в люльку, сны про оленей смотреть.
irinaapril 10 сентября 2018 | 00:00
glotov: не караван, а вожак, который ведёт стадо на убой.
pusin_patriot 10 сентября 2018 | 00:14
irinaapril: Просто трасса к запасному аэродрому лежала через пропасть и ничего личного. Мы же говорят вместе, кричали они из vip лимузинов, лексусов и мерседосов :)
pusin_patriot 09 сентября 2018 | 23:53
gordy: Сразу говорю что шутка и анекдот, дальше...
Бывало до него забежит уставший москвич, пятничным вечером, перехватить с досуга по дорожке в ближайшем баре и как ни пятый, то "Кровавую Мэри". Зайдет теперь уставши-призадумавшись, а "Кровавого Мэра" не взболтаете?
unprejudiced 09 сентября 2018 | 23:44
А сколько набрали оппозиционеры типа гудкова, яшина, митрохина? Ах да, они же не участвовали в выборах ведь они лузерыыы, бу га га )))
pusin_patriot 09 сентября 2018 | 23:44
Закройте комментарии вообще тогда, лучше ничего чем то что думают.
zaqs 09 сентября 2018 | 23:54
Неужели?
irinaapril 09 сентября 2018 | 23:58
Не верю!
sempai 10 сентября 2018 | 00:00
Мэр...дворников и своих же чиновников...
vvpvvp1848 10 сентября 2018 | 00:17
А почему только 66,6%? Выговор Единокторату-76%!-с последующим лишением пенсий навсегда...
ivor_vv 10 сентября 2018 | 00:38
лучше бы наоборот: 0.05% при подсчёте 66,5% голосов