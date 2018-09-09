Известные журналисты Екатеринбурга обратились к руководству ГУ МВД по Свердловской области с открытым письмом, в котором называют незаконными и недопустимыми действия по задержанию своих коллег на митингах.

«9 сентября на акциях протеста в Екатеринбурге в момент выполнения своих профессиональных обязанностей были задержаны сотрудники средств массовой информации. Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанные являются действующими журналистами и находились на митинге исключительно с профессиональной целью, они не были отпущены. Более того, на них составили протоколы

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими.

Произошедшее является прямым нарушением закона,» — говорится в письме.