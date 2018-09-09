Известные журналисты Екатеринбурга обратились к руководству ГУ МВД по Свердловской области с открытым письмом
Известные журналисты Екатеринбурга обратились к руководству ГУ МВД по Свердловской области с открытым письмом, в котором называют незаконными и недопустимыми действия по задержанию своих коллег на митингах.
«9 сентября на акциях протеста в Екатеринбурге в момент выполнения своих профессиональных обязанностей были задержаны сотрудники средств массовой информации. Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанные являются действующими журналистами и находились на митинге исключительно с профессиональной целью, они не были отпущены. Более того, на них составили протоколы
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими.
Произошедшее является прямым нарушением закона,» — говорится в письме.
Комментарии3
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unprejudiced 09 сентября 2018 | 23:46
А где фамилии? уверен ни одна из них ни скажет никому ничего.
shplint_05 10 сентября 2018 | 00:55
Знаем этих журналистов. Им в Доме Ельцина "Мемориал" задания даёт. Наплодил Ройзман всякой швали.
serg_anat 09 сентября 2018 | 23:58
Если "журналист" не с блокнотом и ручкой, то бишь смартфоном.., а с плакатом.., он журналист..?