Некоторые участники акции против пенсионной реформы по-прежнему остаются на Пушкинской площади в Москве
Они сидят у памятника Пушкину с плакатами «Путин – друг олигархов и враг российского народа», «Правительство в отставку» и «Сечин вор». Фотография протестующих опубликована в Твиттере «Команда Навального».
По данным Росгвардии на акции в Москве было задержано 11 человек, по неофициальным данным — несколько десятков человек.
Комментарии4
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satttana_perrrrkele 09 сентября 2018 | 23:43
Я совершенно не против мирных демонстраций, собираться без оружия и все такое. Однако, сам на них не пойду. Чего засвечиваться?
Я не так уж плохо стреляю (МС по пулевой стрельбе), имею боевой опыт в разведке (ДРА), умею упровлять от мотоцикла сопровождения "Днепр", до танка Т-80 (с "Арматой" не знаком). Есть опыт командования антитеррористическим подразделением в городских условиях.
Жаль, что мой опыт скоро, очень скоро, опять окажется востребованным.
/Путину не служат, а прислуживают/
Мирные шествия - нет, такого опыта у меня нет
chubazzl 09 сентября 2018 | 23:49
Украинский сценарий всё ближе и ближе. Страна полностью попадёт под власть олигархов. Рядовые либерашки получат от мёртвого осла уши (по выражению одного из их гуру - господина Смоленского)
vedma2017 09 сентября 2018 | 23:54
сечин - вор
А про путина забыли ?
olegleon 09 сентября 2018 | 23:58
"Фотография протестующих опубликована в Твиттере «Команда Навального». "
так для этого и сидят. изображают видимость массовости после провала оной.
работать надо лучше и тогда может смогут вывести на улицу десяток тысяч протестующих.