Некоторые участники акции против пенсионной реформы по-прежнему остаются на Пушкинской площади в Москве

Они сидят у памятника Пушкину с плакатами «Путин – друг олигархов и враг российского народа», «Правительство в отставку» и «Сечин вор». Фотография протестующих опубликована в Твиттере «Команда Навального».

По данным Росгвардии на акции в Москве было задержано 11 человек, по неофициальным данным — несколько десятков человек.