Уголовные дела возбуждены против двоих задержанных на акции против пенсионной реформы в Москве
Их обвиняют а применении насилия в отношении сотрудника полиции. По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщает «Открытая Россия».
Ранее официальный представитель СК Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу», что в отношении участника несанкционированной акции в центре столицы возбуждено уголовное дело. Мужчина ударил сотрудника полиции по голове. Травма, полученная силовиком, была не опасна для здоровья.
Комментарии15
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tks 09 сентября 2018 | 23:45
Микрогематома, тянущая на квартиру!
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:09
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
Особенно умиляет беспокойство нищих бандер о наших пенсиях.
:))))
Слышь, майдаун, в Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенсия выше средней зарплаты бандеростана.
:)))
tks 10 сентября 2018 | 00:40
alexsokoll: Ну ты и наблевал тут. Фу.
Слышь, путорас, в Киеве потребкорзина дешевле московской.
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:48
tks:
Да да
Бензин в Киеве в 2 раза дороже, чем в Москве
Бензин входит во все товары.
Гривна рухнула в 4 раза, а рубль в 2 раза.
А корзина в нищем бандеростане дешевле.
Конечно.
Вместо бензина пешком, вместо мяса - импортная курятина из запасников нато 25летней дааности, ну и помидорки с огородика летом.
:))))
Открой ЛЮБОЙ сайт с ценами магазинов Киева и Москвы.
И сравни, недоумок майданутый.
Свинину со свининой, сыр швейцарский не со сметанковым, а со швейцарским.
Ага?
sim202_ 10 сентября 2018 | 00:37
tks: голова -их самое слабое место.
Она у них по шкале сразу за пуговицами идет...
sim202_ 10 сентября 2018 | 00:37
tks: голова -их самое слабое место.
Она у них по шкале сразу за пуговицами идет...
parasuk_ 09 сентября 2018 | 23:50
Ну и сажайте, совсем не жалко их. Проститутки и наркоманы потом новых навальнят нарожают
alex55 09 сентября 2018 | 23:57
На том же митинге, мужчина,- представитель власти, ударил митингующего по голове... И чё теперь? Подсказать СК РФ фамилию мужчины? У дебильной власти и клоуны дебилы....
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:13
alex55:
Митингующего с паспортом бандеростана?
Ему какое дело до пенсий в России ?
Мало дал ему Жириновский, надо было сжечь, как бандеры делают.
alex55 10 сентября 2018 | 00:37
alexsokoll:
уважаемый alexsokoll, 172 комента за 4 дня на сайте ЭМ - это конечно круто даже для пригожинских троллей... Но как всегда так же тупо...
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:52
alex55:
Тебе ли судить, майдаун?
grazschdanin 10 сентября 2018 | 00:22
Недоросли из «команды Навального» вели себя как скоты.
alex55 10 сентября 2018 | 00:42
grazschdanin:
а нельзя ли уточнить: как скоты - это как?
alexsokoll 10 сентября 2018 | 00:54
alex55:
Фонд Баранов и Клоунов ведёт себя как обычно - а полном соответствии с приказами хозяев, по скотски.
alex55 10 сентября 2018 | 01:00
alexsokoll:
ну что же вы от ответа уходите, уважаемый? А а по скотски это как?