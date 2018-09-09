Уголовные дела возбуждены против двоих задержанных на акции против пенсионной реформы в Москве

Их обвиняют а применении насилия в отношении сотрудника полиции. По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщает «Открытая Россия».

Ранее официальный представитель СК Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу», что в отношении участника несанкционированной акции в центре столицы возбуждено уголовное дело. Мужчина ударил сотрудника полиции по голове. Травма, полученная силовиком, была не опасна для здоровья.