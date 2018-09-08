Движение явки на выборах мэра Москвы первую половину дня отставало на 2-3% от показателей пятилетней давности

Разные временные слоты, в частности, 12 и 14 часов демонстрировали отставание явки на 2-3% от показателей пятилетней летней давности. По состоянию на 20 часов она составила 27,5%. При этом, согласно данным Мосгоризбиркома и Общественного штаба по наблюдению за ходом голосования, явка на «дачных» участках превысила 50%. В общественном штабе по Тульской области по состоянию на 20 часов она составила 53,5%. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции корреспондент «Эхо Москвы».

Столь высокую явку на «дачных» участках заместитель руководителя Общественного штаба Алексей Шапошников объяснил тем, что те, кто открепился от своих участков и те, кто прикрепился к дачным участкам, намеренно собирались идти голосовать.

На настоящий момент, судя по данным экзит-поллов, Сергей Собянин уверенно побеждает в первом туре: он набирает 74% голосов. Далее следует бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ) с 10% голосов, депутат Государственной думы Михаил Дегтярев(ЛДПР) и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») набирают по 6%.

В Общественном штабе собираются проводить отдельный от Мосгоризбиркома подсчет голосов. В штабе рассчитывают получить итоги около часа, половины второго ночи.