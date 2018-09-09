Правящий блок и оппозиция идут почти наравне на выборах в парламент Швеции
По данным экзит-полов шведского телевидения SVT Оппозиция лидирует с минимальным перевесом. Среди сторонников альянса право-центристских партий — 39,6% избирателей. Предпочтение правящему красно-зеленому блоку отдали 39,4%.
По данным другого экзит-пола телеканала ТВ4, Правящий блок набирает 41% голосов, оппозиционный правоцентристский альянс – 40,1%.
При этом националисты из партии «Демократы Швеции» демонстрируют рекордный результат в 19,2% голосов избирателей, по данным SVT и 16,4% по данным ТВ4.
Ожидается, что избирательная комиссия объявит предварительные итоги голосования в полночь по московскому времени.
Комментарии1
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sempai 09 сентября 2018 | 23:14
Так вот оказывается в чем секрет...высокого уровня жизни народа Швеции...., а не только власти, которая не успевает обнаглеть и зажиреть...из-за реальной конкуренции и сменяемости...