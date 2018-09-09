Комиссия Госдумы по этике рассмотрит вопрос о потасовке, в которой принял участие Жириновский, если поступит обращение

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит вопрос о потасовке, в которой принял участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, если поступит соответствующее обращение. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба.

Напомним, Жириновский пришел на акцию протеста против пенсионной реформы в Москве, чтобы пообщаться с ее участниками и разъяснить им «опасность майданов и революций». Политик ударил одного из митингующих. Телеканал «Дождь» опубликовал видеозапись, на которой видно, как лидер ЛДПР нанес участнику акции удар по лицу, а затем попросил его показать паспорт. Другие участники акции призвали его прекратить драку.