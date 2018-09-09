Комиссия Госдумы по этике рассмотрит вопрос о потасовке, в которой принял участие Жириновский, если поступит обращение
Комиссия Госдумы по этике рассмотрит вопрос о потасовке, в которой принял участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, если поступит соответствующее обращение. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба.
Напомним, Жириновский пришел на акцию протеста против пенсионной реформы в Москве, чтобы пообщаться с ее участниками и разъяснить им «опасность майданов и революций». Политик ударил одного из митингующих. Телеканал «Дождь» опубликовал видеозапись, на которой видно, как лидер ЛДПР нанес участнику акции удар по лицу, а затем попросил его показать паспорт. Другие участники акции призвали его прекратить драку.
Комментарии13
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balamuto 09 сентября 2018 | 23:08
Вот его рвать будут в первую очередь.
danko_dirka 09 сентября 2018 | 23:21
balamuto: меня рвёт на тебя. А тебя рвало на родину.
balamuto 09 сентября 2018 | 23:24
danko_dirka: Твой пукан точно рвет.))) Ничем помочь не могу.Обратись в лигу сексуальных меньшинств.
danko_dirka 09 сентября 2018 | 23:27
balamuto: у тебя жидкий стул. А ты в лигу сексуальных реформ.
balamuto 09 сентября 2018 | 23:29
danko_dirka: пидараст уймись. Я же тебя послал куда надо.
bl 09 сентября 2018 | 23:29
balamuto: ваша жопа там выставлена для всепбщего употребления?
balamuto 09 сентября 2018 | 23:33
bl: Ооооооо! слышь бл...сколько вас здесь блятей и пидарастов набежало))) Перепутали сайт точно.
danko_dirka 09 сентября 2018 | 23:09
В общем то правильно.
kara 09 сентября 2018 | 23:14
напомним..
вообще то, это я про это напоминал,а не Эхо
интересно, Дождь показал и начало?
putkaput11 09 сентября 2018 | 23:14
Бесноватого на кол !
jetsam 09 сентября 2018 | 23:18
точно так, как с лобками слуцкого?
рассмотрели и не увидели.
ну, а на НЕТ и суда нет...
xrmosom 09 сентября 2018 | 23:27
Господин был удивлен узнав о себе много правды.Даже обещал на 5 лет всех упрятать.Жалкий старик.
petrivanov 09 сентября 2018 | 23:28
Если члену ЛДПР Слуцкому можно, с точки зрения комиссии по этике ГосДумы, у любой женщины проверять качество трусов изнутри и длину волос лобка, то запрещать его шефу Жириновскому бить на митингах людей просто бесчеловечно!
Нападки на Жириновского - дело рук врагов России, которые противятся тому, что Путин приподнял Россию с колен, разрешив опереться ещё и на локти!