Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили после 14 часов в ОВД Даниловский

Протокол в отношении нее так и не был составлен. Между тем, оставлять в отделении полиции без протокола задержанных можно не более, чем на 3 часа. Когда через 7 часов после задержания Любовь Соболь на законных основаниях попыталась выйти, её силой затащили обратно в ОВД Даниловский, — передает МБХ-Медиа.

Соболь считает, что ее задержали, чтобы она не смогла принять участие в акции протеста против пенсионной реформы.