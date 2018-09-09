Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили после 14 часов в ОВД Даниловский
Протокол в отношении нее так и не был составлен. Между тем, оставлять в отделении полиции без протокола задержанных можно не более, чем на 3 часа. Когда через 7 часов после задержания Любовь Соболь на законных основаниях попыталась выйти, её силой затащили обратно в ОВД Даниловский, — передает МБХ-Медиа.
Соболь считает, что ее задержали, чтобы она не смогла принять участие в акции протеста против пенсионной реформы.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 09 сентября 2018 | 23:09
" Соболь считает, что ее задержали, чтобы она не смогла принять участие в акции протеста против пенсионной реформы. "
и что бы изменило её участие?
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 23:10
Иди, дура, домой - пожалей ребёнка своего малолетнего!
Куда смотрит служба опеки. Необходим депутатский запрос.
bl 09 сентября 2018 | 23:26
mbh_vor__n1: куда смотрят в Кашенко. Не;ьзя дуракам, как вы, разрешать без смительной рубашки
ixy5 09 сентября 2018 | 23:19
После четырнадцати часов чего?
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 23:34
Елену Малаховскую весной тоже продержали в отделении 14 часов. Полицаи не боятся нарушать закон. А зря. Закон - это единственное, что может защитить самих полицаев. Не надо бы им об него ноги вытирать. Как говорится - не плюй в колодец.