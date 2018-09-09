В Хабаровском крае будет второй тур выборов губернатора

Никто из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов.

По итогам обработки более 97% бюллетеней лидером голосования стал Сергей Фургал от ЛДПР, набравший 35,58% . На втором месте — действующий губернатор Вячеслав Шпорт, у которого 35,53%.

Второй тур выборов состоится в течение 14 дней после основного дня голосования.

Победителем станет претендент, набравший простое большинство.