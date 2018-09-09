В Хабаровском крае будет второй тур выборов губернатора
Никто из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов.
По итогам обработки более 97% бюллетеней лидером голосования стал Сергей Фургал от ЛДПР, набравший 35,58% . На втором месте — действующий губернатор Вячеслав Шпорт, у которого 35,53%.
Второй тур выборов состоится в течение 14 дней после основного дня голосования.
Победителем станет претендент, набравший простое большинство.
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