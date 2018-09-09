Результаты голосования на двух избирательных участках в Московской области могут отменить
Подтвердилась информация по участку 2857 в Серебряных Прудах и 3216 — в городе Химки. В обоих случаях жалобы были проверены В настоящий момент вырабатываются решения,— сказала Хаймурзина.
На двух избирательных участках в Красногорске совершено нападение на членов комиссий от партии «Яблоко», нападавшие задержаны, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
«Такой сигнал есть, мы его получили. По обоим участкам в Красногорске отработали правоохранительные органы, в обоих случаях люди, совершившие правонарушения, задержаны. И сейчас проводится процедура дознания», — сказала Э.Хаймурзина на брифинге в областном информационном центре.
Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении на двух избирательных участках Красногорска на членов комиссий от партии «Яблоко».
Комментарии3
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danko_dirka 09 сентября 2018 | 23:03
А где наша ответственная1 за выборы? Из маями.
olegleon 09 сентября 2018 | 23:06
"Слушай, мы попали. Здесь реальная борьба идёт." (День выборов)
satttana_perrrrkele 09 сентября 2018 | 23:11
сначала опровергли, потом подтвердили, затем решили совместить.
Яблочники напали, правоохренители всех повязали, вбросов не было, результаты отменены.