Результаты голосования на двух избирательных участках в Московской области могут отменить, поскольку подтвердилась информация о вбросах бюллетеней. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

Подтвердилась информация по участку 2857 в Серебряных Прудах и 3216 — в городе Химки. В обоих случаях жалобы были проверены В настоящий момент вырабатываются решения,— сказала Хаймурзина.

На двух избирательных участках в Красногорске совершено нападение на членов комиссий от партии «Яблоко», нападавшие задержаны, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Такой сигнал есть, мы его получили. По обоим участкам в Красногорске отработали правоохранительные органы, в обоих случаях люди, совершившие правонарушения, задержаны. И сейчас проводится процедура дознания», — сказала Э.Хаймурзина на брифинге в областном информационном центре.

Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении на двух избирательных участках Красногорска на членов комиссий от партии «Яблоко».