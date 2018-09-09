Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге
Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге против пенсионной реформы.
Как рассказала «Росбалту» девушка по имени Анастасия, у нее диагностирован разрыв связок, врачи уже наложили гипс. Активистка остается в больнице на несколько дней, но к ней приставлен конвой.
«В какой-то момент полицейские крикнули «Хватай эту!» и очень сильно заломили мне руку, я начала кричать от боли. Меня запихнули в автобус вместе с другими задержанными. Привезли в 15 отдел полиции, я жаловалась на боль, но полицейские смеялись и отказывались вызывать скорую», — рассказала Анастасия.По ее словам, врачи приехали только после того, как она связалась с «Группой помощи задержанным.
Комментарии9
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tuman13 09 сентября 2018 | 22:40
Дергатся не надо при задержании.
allpha00 09 сентября 2018 | 22:41
tuman13: Скотина вы
eternity88 09 сентября 2018 | 22:59
tuman13: вот ты конченый. даже гадости свои без грамматических ошибок писать не можешь.
berg499 09 сентября 2018 | 22:45
Надеюсь Федотов уже выехал к девушке в больницу?
dmitriy_kuchmin 09 сентября 2018 | 22:51
Невозможно было раньше представить, что теперь в Петербурге милиция будет паковать девчонок. Здоровенные рыцари, обутые в броню, вас не тошнит от такой роли?
xrmosom 09 сентября 2018 | 22:56
Что тут скажешь,полицаи они и в Африке полицаи.
askol2016 09 сентября 2018 | 22:58
Менту за такой подвиг квартиру дадут!
vlabumur 09 сентября 2018 | 23:00
А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать?
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ. Написан в 1885 году.
Антон Чехов .
ludvig14 09 сентября 2018 | 23:12
ментовская молодежь, кому сейчас 30 (или около того) вашим начальникам за 60 а путину под 70! неужели вы верите, что все так и будет продолжаться? когда вам будет 50 или 70 -- не скулите, пожалуйста, что выполняли приказы начальников -- их уже не будет, и президент будет другой, и только вам останется жить с этим! подумайте...