Z Архив новостей новости
5 9 6 2260
22:32, 09 сентября 2018

Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге

Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге против пенсионной реформы.
Как рассказала «Росбалту» девушка по имени Анастасия, у нее диагностирован разрыв связок, врачи уже наложили гипс. Активистка остается в больнице на несколько дней, но к ней приставлен конвой.
«В какой-то момент полицейские крикнули «Хватай эту!» и очень сильно заломили мне руку, я начала кричать от боли. Меня запихнули в автобус вместе с другими задержанными. Привезли в 15 отдел полиции, я жаловалась на боль, но полицейские смеялись и отказывались вызывать скорую», — рассказала Анастасия.По ее словам, врачи приехали только после того, как она связалась с «Группой помощи задержанным.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tuman13 09 сентября 2018 | 22:40

Дергатся не надо при задержании.

allpha00 09 сентября 2018 | 22:41

tuman13: Скотина вы

eternity88 09 сентября 2018 | 22:59

tuman13: вот ты конченый. даже гадости свои без грамматических ошибок писать не можешь.

berg499 09 сентября 2018 | 22:45

Надеюсь Федотов уже выехал к девушке в больницу?

dmitriy_kuchmin 09 сентября 2018 | 22:51

Невозможно было раньше представить, что теперь в Петербурге милиция будет паковать девчонок. Здоровенные рыцари, обутые в броню, вас не тошнит от такой роли?

xrmosom 09 сентября 2018 | 22:56

Что тут скажешь,полицаи они и в Африке полицаи.

askol2016 09 сентября 2018 | 22:58

Менту за такой подвиг квартиру дадут!

vlabumur 09 сентября 2018 | 23:00

А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать?

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ. Написан в 1885 году.
Антон Чехов .

ludvig14 09 сентября 2018 | 23:12

ментовская молодежь, кому сейчас 30 (или около того) вашим начальникам за 60 а путину под 70! неужели вы верите, что все так и будет продолжаться? когда вам будет 50 или 70 -- не скулите, пожалуйста, что выполняли приказы начальников -- их уже не будет, и президент будет другой, и только вам останется жить с этим! подумайте...

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 141 6 11901 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 166 6 14111 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 113 6 11210 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

В Екатеринбурге в числе задержанных на акции против пенсионной реформы оказался Евгений Ройзман Бывшего мэра города посадили в автозак и увезли, — передает корреспондент «Новой газеты»

5 49 6 5892
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 76 6 10440 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 178 6 24762 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Новости

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось Он уже 119-й день продолжает голодовку…

5 40 6 5588
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 164 6 23197 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 8426 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

В Петербурге силовики разбили голову одному из протестующих против пенсионной реформы Фотографию молодого человека с окровавленной головой опубликовал сайт «МБХ Медиа»

5 51 6 7250
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 275 6 40688 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 60 6 8961 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Новости

Более 700 состоятельных россиян могут лишиться британских виз К таким последствиям может привести очередной шаг Соединенного Королевства в борьбе с отмыванием денег

5 34 6 5233
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 466 6 71269 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 214 6 32747 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 83 6 13349 07.09
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

В нескольких десятках городов России сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста В большинстве городов митинги не согласовали, а организаторов и активистов начали задерживать еще за несколько дней до акции

5 22 6 33693
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 106 6 154437 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 43 6 9836 05.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Страна выходит из-под контроля Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…

5 455 6 358723 03.09
Kполитика, митинги, пенсии, общество, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 241 6 210529 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7246201
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3651665

Сегодня в эфире