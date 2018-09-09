В Петербурге задержанных на акции протеста против пенсионной реформы возят по пригородам
При этом задержанных поместили в обычный рейсовый автобус— там находится около 100 человек, много несовершеннолетних. Сначала их привезли в Крондштадт, затем в Ломоносов, где высадили 15 несовершеннолетних. Одной девушке в автобусе стало плохо, ей вызвали скорую,— сообщает МБХ-Медиа.
По данным МВД, в С.-Петербурге было задержано 100 человек. по оценке нашего корреспондента – около 500.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 09 сентября 2018 | 22:39
Это мильтоны проводят такую бесплатную экскурсию по пригородам Петербурга для схваченных?
А как такие действия рассматриваются с точки зрения закона?
patrikk_1 09 сентября 2018 | 22:41
В Петербурге задержанных на акции протеста против пенсионной реформы возят по пригородам...
Директор школы увидел во дворе пингвина. Он вызвал Вовочку и велел ему отвести
заблудившуюся птицу в зоопарк. На следующий день пингвин снова гуляет по
школьному двору, на пару с Вовочкой. Директор возмутился:
- Вова, я же просил отвести пингвина в зоопарк!
- В зоопарке мы уже были, теперь он в кино просится...
balamuto 09 сентября 2018 | 22:57
patrikk_1: Пингвин видимо это ты.
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Как тебя здесь не фуесосят все кому не лень, все равно ты прешься гадить на эти страницы. Точно пингвин.
olegleon 09 сентября 2018 | 22:41
"Одной девушке в автобусе стало плохо"
привыкла на папиной машине ездить?
rus095 09 сентября 2018 | 22:57
А что делали несовершеннолетние на митинге против пенсионной реформы? Им хотя бы сначала школу закончить и пойти работать,а уж им то на пенсию лет через 50 выходить.
mikhail_spb_ 09 сентября 2018 | 23:00
rus095:
Правильно!
Ведь специально для них нацдилер создал 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест!
ludvig14 09 сентября 2018 | 23:01
менты! путин вас с собой не заберет. Вам потом придется смотреть в глаза тем, ково вы сегодня винтили!
и возраст выхода на пенсию будет те же 65 лет!
askol2016 09 сентября 2018 | 23:03
А че, все окна в автобусах изнутри повыбивать слабо? Парни молодые, ноги у них сильные, превратить шарабаны в металлолом...
komandarm___1968 09 сентября 2018 | 23:21
askol2016: чорт....Просто "гений площадей"...)
komandarm___1968 09 сентября 2018 | 23:19
У нас много прекрасных пригородных дворцово-парковых ансамблей. Пусть немножко культурки наберутся, и ещё искусство поможет навалятам избавиться от излишней агрессии, такой вид психотерапии ))
unprejudiced 09 сентября 2018 | 23:34
В Петербурге из-за митинга персонажа "скорая помощь" не успела к умирающей женщине!!!!!!
Несмотря на предупреждения и замечания полиции, боевики и миньоны персонажа перекрыли несколько дорог в центре Санкт-Петербурга. В это время центральная подстанция скорой помощи получила вызов с улицы Колокольной: женщине срочно потребовался приезд медиков из-за проблем с сердцем. Бригада тут же была выслана по указанному адресу, однако на пересечении Невского проспекта с Литейным карета «скорой» застряла в пробке, организованной участниками митинга персонажа.
Проезду автомобиля пытались оказать максимальное содействие и сотрудники ДПС, а на Колокольную улицу в срочном порядке была выслана еще одна машина (уже через Владимирский проспект). Несмотря на все усилия медиков и правоохранителей, ни одна из карет не успела прибыть вовремя, потратив на дорогу 16 минут, когда без пробок данное расстояние можно преодолеть за 2. Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины, нуждавшейся в приезде «скорой».
Вот так несанкционированная акция протеста, организованная персонажем, стоила жизни невинному человеку. Однако сам персонаж уже дал понять общественности: интересы и мечты главы ФБК выше любых существующих проблем россиян. И сегодняшняя трагедия, вне всяких сомнений, им будет попросту проигнорирована.