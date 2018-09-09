В Петербурге задержанных на акции протеста против пенсионной реформы возят по пригородам...

При этом задержанных поместили в обычный рейсовый автобус— там находится около 100 человек, много несовершеннолетних. Сначала их привезли в Крондштадт, затем в Ломоносов, где высадили 15 несовершеннолетних. Одной девушке в автобусе стало плохо, ей вызвали скорую,— сообщает МБХ-Медиа.

По данным МВД, в С.-Петербурге было задержано 100 человек. по оценке нашего корреспондента – около 500.