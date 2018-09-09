На протестных акциях в России сегодня были задержаны 839 человек
На протестных акциях в России сегодня были задержаны 839 человек – это уточненные данные ОВД-Инфо.
Больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.
«ОВД-Инфо» отмечает, что число задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге значительно выше. Из этих городов пока поступили не все данные.
На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно.
Комментарии9
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alexsokoll 09 сентября 2018 | 22:36
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
allpha00 09 сентября 2018 | 22:54
alexsokoll: Вы - дурак. И мерзавец. Вот ваши слова в отношении арестованных:
"...люди арестовали фашистов, как те могут вывезти в лес и убить полицейских ?"
Вы не против повышения пенсионного возраста, вы либо тролль платный, либо недоумок.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 23:22
allpha00:
:))))
Я отвечал человеку, который писал, что какие-то фашисты могут вывезти в лес и убить людей.
В России фашисты - преступники и маргиналы, значит арестовали фашистов.
Бандеровские фашики ходят на болотную, карнавальный фашистов собирает на свои майданы.
Причём тут пенсионная реформа?
polikarpich 09 сентября 2018 | 22:42
Так всё-таки, за что задерживали-то? Почему они всё время кидаются кого-то задерживать, даже одиночные пикеты? Ведь, вроде бы, никто никого не убивает, не избивает, ничего не громит...
Для устрашения, что ли? Так это, скорее, они сами, то бишь власти, очкуют не по детски.
olegleon 09 сентября 2018 | 22:43
"соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно. "
поэтому Лёня просто добавил нолик к реальной цифре и обезопасил себя от критики этой фразой.
молодец!
polikarpich 09 сентября 2018 | 22:51
olegleon: Прибавь этот нолик или убавь - суть грабежа под названием "пенсионная реформа" не меняется.
olegleon 09 сентября 2018 | 23:01
polikarpich: как и суть грабежа и убийства будущего экономики России. и никакой реформы нет. есть только "шаг вперёд, два назад"
tks 09 сентября 2018 | 23:32
olegleon: Убийства будущего? Кенты Путэна уже убили настоящее. Вместе со своим Паханом.
edun1952 09 сентября 2018 | 23:04
Тварь плешивая позоней Ленина.