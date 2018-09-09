На протестных акциях в России сегодня были задержаны 839 человек – это уточненные данные ОВД-Инфо.



Больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.

«ОВД-Инфо» отмечает, что число задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге значительно выше. Из этих городов пока поступили не все данные.

На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно.