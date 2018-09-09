В Москве завершилось голосование на выборах мэра Москвы
На 8 вечера, явка составила около 28% — это данные Мосгоризбиркома.
По данным опросов на выходе с участков для голосования, Сергей Собянин набирает 74% голосов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин – 10%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов – по 6%, кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин – 2% голосов избирателей.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 09 сентября 2018 | 22:36
Хоть сто тысяч раз назовите этот гнусный балаган выборами, он всё равно ими не станет.
danko_dirka 09 сентября 2018 | 22:58
mikhail_spb_: хоть. А где спец1 по выборам из маями? Балаган. Все равно. Ими.
balamuto 09 сентября 2018 | 23:04
В Москве проживает порядка 10 млн.жителей. Из них избирателей около 6 млн. Проголосовало около 1,900. тыс.ч.
За Собянина проголосовали 72% избирателей. Это порядка 1.450.т.чел. Вот весь его электорат.
gorboy 09 сентября 2018 | 22:38
И тут никого, как на выборах.
anemon 09 сентября 2018 | 22:42
При прежнем законе, о нижнем уровне явки, пошел бы он на ... . Ну, они же для себя "законы" теперь пишут, и требуют от нас их исполнения.
kaputvsemu 09 сентября 2018 | 22:42
74% голосов от 28% явки это 20,72% от всех избирателей, то есть 1/5. Крутая "поддержка", ни чего не скажешь.
pna 09 сентября 2018 | 23:04
kaputvsemu: и что? Собянин при такой слабой поддержке от должности откажется?
cite 09 сентября 2018 | 22:43
Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...))
alena01 09 сентября 2018 | 22:46
Порядка 20% от общего числа избирателей - это, конечно, "всегародная поддержка"...
Больше плитки, хорошей и разной, бордюров и платных стоянок...
Ведь 20% избирателей это нравится...
И плевать на грязь, нехватку электроэнергии и коллапс с вывозом мусора...
askol2016 09 сентября 2018 | 23:06
Дурят себя и население фальшаком. Путинистам такая игра за деньги нравится!