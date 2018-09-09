В Москве завершилось голосование на выборах мэра Москвы

На 8 вечера, явка составила около 28% — это данные Мосгоризбиркома.

По данным опросов на выходе с участков для голосования, Сергей Собянин набирает 74% голосов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин – 10%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов – по 6%, кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин – 2% голосов избирателей.