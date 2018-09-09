Завершилось голосование по выборам мэра Москвы
КПРФ, по предварительным данным, лидирует на выборах в законодательные собрания Ульяновской и Иркутской областей, а также в Хакасии. Соответствующая информация размещена на экранах в информационном центре ЦИК РФ.
На выборах в Заксобрание Ульяновской области список КПРФ набирает 44,71% голосов, за ним идет «Единая Россия» с 19,87%. На выборах Верховного совета Республики Хакасия лидерство удерживает КПРФ с 31,46% голосов, на втором месте «Единая Россия» с 27,02%.
По последним данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборы мэра на 20:00 составила 27,54%, при этом на загородных избирательных участках, куда переписалось порядка 280 тыс. москвичей, — более 60%. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что голосование прошло в штатном режиме, без сбоев и нарушений.
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы не выявил серьезных нарушений в ходе голосования. Там заявили, что все избирательные участки работали в штатном режиме.
Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы отсматривал в режиме реального времени записи с тех участков, откуда приходили жалобы наблюдателей. На некоторые из них выезжали специальные мобильные группы. Так, например, случилось с участком №1982, попавшим под подозрение из-за информации о человеке, проголосовавшем дважды. Однако в результате выяснилось, что в выборах приняли участие два брата близнеца, пришедших в разное время. Также в штабе обнаружили два «фейковых» видео, на которых якобы были зафиксированы вбросы. Они были размещены в соцсетях. Как рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, на реальных записях с камер видеонаблюдения участки отличаются размещением мебели и служебными записями, а в одном случае и урнами. Они были электронными, а не пластиковыми. Венедиктов назвал размещенные ролики «намеренной фальсификацией». Между тем работу Общественного штаба оценили иностранные делегации – в частности, послы Франции, Австралии и Швеции. По их словам, штаб смог обеспечить прозрачность выборов столичного градоначальника.
Как отметили в штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы, наблюдатели штаба смогли охватить 99,5% участков, на которых проводилось голосование.
Комментарии62
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j_partizan 09 сентября 2018 | 23:35
Ну что, рекомендую, прежде чем ныть по поводу хреновой жизни, вспомнить как голосовал или не голосовал на Выборах.