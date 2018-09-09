Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает 74% голосов избирателей, следует из данных exit poll Центра политических технологий. Такие данные опубликованы телеканалом «Москва 24» в воскресенье после 22:00, когда завершилось голосование. Согласно опросу на выходе из избирательных участков, второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, третье место делят кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от «Справедливой России» Илья Свиридов, у которых по 6% голосов. Последнее место занимает выдвинутый партией «Союз горожан» Михаил Балакин, за которого проголосовали 2% избирателей.

КПРФ, по предварительным данным, лидирует на выборах в законодательные собрания Ульяновской и Иркутской областей, а также в Хакасии. Соответствующая информация размещена на экранах в информационном центре ЦИК РФ.

На выборах в Заксобрание Ульяновской области список КПРФ набирает 44,71% голосов, за ним идет «Единая Россия» с 19,87%. На выборах Верховного совета Республики Хакасия лидерство удерживает КПРФ с 31,46% голосов, на втором месте «Единая Россия» с 27,02%.

По последним данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборы мэра на 20:00 составила 27,54%, при этом на загородных избирательных участках, куда переписалось порядка 280 тыс. москвичей, — более 60%. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что голосование прошло в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы не выявил серьезных нарушений в ходе голосования. Там заявили, что все избирательные участки работали в штатном режиме.

Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы отсматривал в режиме реального времени записи с тех участков, откуда приходили жалобы наблюдателей. На некоторые из них выезжали специальные мобильные группы. Так, например, случилось с участком №1982, попавшим под подозрение из-за информации о человеке, проголосовавшем дважды. Однако в результате выяснилось, что в выборах приняли участие два брата близнеца, пришедших в разное время. Также в штабе обнаружили два «фейковых» видео, на которых якобы были зафиксированы вбросы. Они были размещены в соцсетях. Как рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, на реальных записях с камер видеонаблюдения участки отличаются размещением мебели и служебными записями, а в одном случае и урнами. Они были электронными, а не пластиковыми. Венедиктов назвал размещенные ролики «намеренной фальсификацией». Между тем работу Общественного штаба оценили иностранные делегации – в частности, послы Франции, Австралии и Швеции. По их словам, штаб смог обеспечить прозрачность выборов столичного градоначальника.

Как отметили в штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы, наблюдатели штаба смогли охватить 99,5% участков, на которых проводилось голосование.