По данным на 20:00, явка на выборах мэра Москвы колеблется в районе 27-28%
По данным на 20:00, явка на выборах мэра Москвы колеблется в районе 27-28%, — об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Явка на «дачных избирательных участках» колеблется в районе 56-58%.
Избирательные участки работают сегодня до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Комментарии19
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antiboh 09 сентября 2018 | 21:13
О как "дачники" отличились,так оно без глазу-то..))
zapadnay 09 сентября 2018 | 21:25
antiboh:
Выходит, москвичи проигнорировали эти выборы?
ramen 09 сентября 2018 | 21:40
zapadnay: Ещё в 17.00 (по телевизору) по Москве было 17,8% Откуда взялись 27-28?
novyrusich 09 сентября 2018 | 21:43
ramen: Поступило ЦУ избиркомам перестать стесняться и начинать работать по-настоящему, по партийному.
estamp 09 сентября 2018 | 21:51
ramen: А мозгами пораскинуть? Если они есть.
С дачи повозвращались под вечер и пришли.
Я лично был около 20 часов. Не по причине дачи. А просто по причине занятости. Вернулся домой, заехал на участок.
olegleon 09 сентября 2018 | 21:57
ramen: ну если ты не соврёшь, то день зря прошёл.
"К 15:00 явка по Москве составила 17,8%"
ну да, прибавил пару часов к реальности и выдаёшь этот фейк за правду )))
kochar 09 сентября 2018 | 21:43
zapadnay: Да на даче они были,плевать они хотели на эту массовку.
molchun 09 сентября 2018 | 21:56
antiboh: Из 10 пришли 5 вот тебе и 50%
kara 09 сентября 2018 | 21:16
по явке на том участке где я голосовал, все сходится,даже с опережением.
ura_123 09 сентября 2018 | 22:00
kara: Где ты голосовал если тут сидишь безвылазно?
y3emen1 09 сентября 2018 | 21:26
ничего, после 22.00 попрут не остановишь
uralruss 09 сентября 2018 | 21:34
Надо было на Луне и Марсе поставить коибы. Разрешить до конца следующей недели голосовать. Результат хороший
тогда получится.
glotov 09 сентября 2018 | 21:42
Я проголосовал, вернувшись с дачи. В 21.00 в журнале на развороте страницы с моей квартирой было исписано процентов 40-45. То есть, почти половина соседей проголосовала.
estamp 09 сентября 2018 | 21:54
glotov: Я около 20 пришел голосовать. Не по причине дачи, а просто дел насущных. На моей странице было немного, человек 5. Слышал разговор сотрудников между собой. Мол народу прибавилось.
sovxoz 09 сентября 2018 | 21:56
glotov: Мои соседи проигнорировали выборы. На странице было всего лишь две подписи на 17 часов.
ilja13 09 сентября 2018 | 21:49
Ну совершенно понятно, кого изберут "бараны" и "козы" - себе подобную тварь. Это понятно.
sempai 09 сентября 2018 | 21:52
Врут...
piter_ug 09 сентября 2018 | 21:52
Значит оленевод может смело паковать оставшуюся тротуарную плитку и отправляться в тундру - Москвичам он не нужен.
elixer 09 сентября 2018 | 22:00
Плиточный побеждает.