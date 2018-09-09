По данным на 20:00, явка на выборах мэра Москвы колеблется в районе 27-28%, — об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Явка на «дачных избирательных участках» колеблется в районе 56-58%.

Избирательные участки работают сегодня до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.