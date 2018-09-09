Уголовное дело завели на одного из участников московской акции протеста против пенсионной реформы
Его обвиняют применение насилия в отношении представителя власти, ему грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщает СК.
Имени мужчины правоохранительные органы не называют.
По версии следствия, мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции, ударил его по голове.
Комментарии6
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pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:09
Вот придурок то этот хомячок! Сам себе срок обеспечил.
nestor199 09 сентября 2018 | 21:17
Все зависит от адвокатов. Они могут и на десять лет назащищать.
fresh_breeze 09 сентября 2018 | 21:31
"Его обвиняют применение насилия в отношении представителя власти, ему грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщает СК."
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Навальный почти сдержал слово, обещая каждому, кого задержат на организованных им акциях, по десять тысяч евро от ЕСПЧ.
Десять обещал — десять тот мужик и получит, а всё остальное частности; как говорится, не придирайтесь, зануды.
kochar 09 сентября 2018 | 21:45
Животные.
alshatrs 09 сентября 2018 | 21:53
незаконные требования сотрудника
abuvgrobu 09 сентября 2018 | 21:59
А теперь глупый клоун будет сидеть, а его кумир олёшка наваленный будет разъезжать по курортам, якобы для лечения и жрать лобстеров..