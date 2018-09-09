Уголовное дело завели на одного из участников московской акции протеста против пенсионной реформы

Его обвиняют применение насилия в отношении представителя власти, ему грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщает СК.

Имени мужчины правоохранительные органы не называют.

По версии следствия, мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции, ударил его по голове.