Координатору штаба Навального в Ростове-на-Дону Сергею Гривко при задержании полицейские сломали ребра

Мужчине вызвали скорую, — сообщает МБХ-Медиа. Ранее в сообщалось, что на Гривко в ОВД составили протокол по статье о неповиновении полиции.

Жесткий разгон любых оппозиционных митингов носит системный характер, и тенденция будет лишь усиливаться. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский. Белковский добавил, что именно для упрощения действий по разгону митингов были превентивно задержаны или арестованы сторонники политика Алексея Навального.