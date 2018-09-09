Координатору штаба Навального в Ростове-на-Дону Сергею Гривко при задержании полицейские сломали ребра
Мужчине вызвали скорую, — сообщает МБХ-Медиа. Ранее в сообщалось, что на Гривко в ОВД составили протокол по статье о неповиновении полиции.
Жесткий разгон любых оппозиционных митингов носит системный характер, и тенденция будет лишь усиливаться. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский. Белковский добавил, что именно для упрощения действий по разгону митингов были превентивно задержаны или арестованы сторонники политика Алексея Навального.
Комментарии21
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shlevet 09 сентября 2018 | 21:08
Скорейшего выздоровления пострадавшему
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:12
shlevet: В тюремной больничке хорошие врачи!
antiboh 09 сентября 2018 | 21:18
pedrobutylkovich: Точно. Когда нибудь туда сядут настоящие преступники и даже эти- за превышение полномочий и нанесение телесных.
А вы можете от пенсии ,вообще,отказаться - вперёд лохи!
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:21
antiboh: Пенсию получаю. А мнение щенков мало интересует. Не их сопливое дело мою пенсию обсуждать.
antiboh 09 сентября 2018 | 21:26
pedrobutylkovich: А вот они не получают и хотят её получать так же как и вы,а не на 5 лет позже. Разве они не имеют на это право? Будущее-то за ними, а в противном случае через 20-25 лет эрэфский халифат обеспечен. Подумайте о внуках ,не всем удастся уехать.
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:32
antiboh: Вообще то внуки обязаны заботиться о делах!
tprfrund001 09 сентября 2018 | 21:37
antiboh: > Разве они не имеют на это право?
Это их право проскакали их родители в 1991-м, когда за ЕБНа голосовали. У нас нынче капитализм, помните? Вот в Афганистане или Ираке большие пенсии?
fresh_breeze 09 сентября 2018 | 21:58
tprfrund001:
Есть две разновидности государства: диктатура буржуазии и диктатура пролетариата. Можно посмеиваться над этим, но стоит вспомнить времена, когда у нас худо-бедно, но была диктатура пролетариата, многим тогда надоевшая, в связи с чем мы ратовали за её смену на диктатуру буржуазии.
Теперь пкм у нас есть свой материал для сравнения, не нужно слепо доверять трудам классиков марксизма-ленинизма, мы теперь знаем преимущества и недостатки двух систем.
Знаем-то знаем, но что толку... ага.
PS:
Сегодняшним пролетариям нужно держаться подальше от разных навальных, т.к. эта публика отнюдь не пролетарская, она лишь стремится пролезть во власть, используя справедливые требования народных масс; проще говоря, враги.
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 22:01
fresh_breeze: эта публика отнюдь не пролетарская, она лишь стремится пролезть во власть
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Работать не хотят. а хотят сразу к корыту и почавкать!
nikwgs 09 сентября 2018 | 21:52
pedrobutylkovich: А они не твою, а свою обсуждают!? Ты уже со своей определился: _ "батюшка может и вообще не платить!?" Поэтому рад любому огрызку с барского стола!?
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:58
nikwgs: А чего ее обсуждать то? Пенсию им будут платить их дети. Уж каких вырастет так и будут на пенсии жить.
banyi4 09 сентября 2018 | 21:20
shlevet: Его пинали что ли? )))
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:23
banyi4: Хотели под жопу написать, но он очень удачно уворачивался!
banyi4 09 сентября 2018 | 21:25
pedrobutylkovich: Ужом крутился )
ura_123 09 сентября 2018 | 21:14
Полицаи,они и в Африке полицаи.
astet 09 сентября 2018 | 21:28
ura_123: Да нет.
Это уже первые ростки фашизма.
eniro 09 сентября 2018 | 21:37
astet: Что посеяли...
kochar 09 сентября 2018 | 21:35
Животные.
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 21:37
kochar: Хомячки.
glotov 09 сентября 2018 | 21:44
Вот это правильно! Да по уху бы еще! (с)
nadiama 09 сентября 2018 | 21:54
А если в следующий раз, учтя сегодняшний опыт, народ придёт более подготовленный, с оттопыренными карманами.. и тогда ломать уже придется не только ребра.. а потом что? следующий раунд, ещё более жесткий?