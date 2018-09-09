Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге против пенсионной реформы.

Как рассказала «Росбалту» девушка по имени Анастасия, у нее диагностирован разрыв связок, врачи уже наложили гипс. Активистка остается в больнице на несколько дней, но к ней приставлен конвой.

«В какой-то момент полицейские крикнули «Хватай эту!» и очень сильно заломили мне руку, я начала кричать от боли. Меня запихнули в автобус вместе с другими задержанными. Привезли в 15 отдел полиции, я жаловалась на боль, но полицейские смеялись и отказывались вызывать скорую», — рассказала Анастасия.По ее словам, врачи приехали только после того, как она связалась с «Группой помощи задержанным.