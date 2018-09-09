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21:00, 09 сентября 2018

Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге

Волонтеру петербургского штаба Навального нанесли тяжелую травму во время задержания на митинге против пенсионной реформы.
Как рассказала «Росбалту» девушка по имени Анастасия, у нее диагностирован разрыв связок, врачи уже наложили гипс. Активистка остается в больнице на несколько дней, но к ней приставлен конвой.

«В какой-то момент полицейские крикнули «Хватай эту!» и очень сильно заломили мне руку, я начала кричать от боли. Меня запихнули в автобус вместе с другими задержанными. Привезли в 15 отдел полиции, я жаловалась на боль, но полицейские смеялись и отказывались вызывать скорую», — рассказала Анастасия.По ее словам, врачи приехали только после того, как она связалась с «Группой помощи задержанным.

Комментарии

28

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shlevet 09 сентября 2018 | 21:06

Скорейшего выздоровления пострадавшей

patrikk_1 09 сентября 2018 | 21:12

«В какой-то момент полицейские крикнули «Хватай эту!»

Эту кого? Жидобандеровку?

ur_sus 09 сентября 2018 | 21:23

patrikk_1:
Падлик, когда миллионам российских "силовичков" не будет хватать "жидобандеровцев", а отп@здить кого-нить очень захочется, рёбра сломают и тебе. "Не спрашивай, по кому звонит колокол..."

servelat 09 сентября 2018 | 21:36

ur_sus: Дома надо сидеть, с семьёй...

grigorcar 09 сентября 2018 | 22:00

servelat:
"надо сидеть"
------------------------
Вы не из полиции будете?

maxcarev 09 сентября 2018 | 21:44

Эй, Песков, не пора ли твою печень размазать по асфальту?

buzukin1906 09 сентября 2018 | 22:01

ur_sus: Вот-вот таких белых сдристунков начнут здить черные и латиносы. Куды бечь станешь, гаденыш?

abuvgrobu 09 сентября 2018 | 21:09

Изя, ещё одна жертва полицейской дубинки..

bugbugbug 09 сентября 2018 | 21:10

Гестаповцы проклятые

banyi4 09 сентября 2018 | 21:16

А врачей заключение есть?

sidor0ff 09 сентября 2018 | 21:45

banyi4: Неизвестно.
А чтобы понять, что ты говно, никаких справок не требуется.

vla7815 09 сентября 2018 | 21:16

Нормальный и порядочный человек в полицаи не пойдет. Это будет клеймо на всю жизнь.

servelat 09 сентября 2018 | 21:42

Ты то, дружок, разве в школе не носил значок ЮДМ ?

ura_123 09 сентября 2018 | 21:16

Полицаи,что ещё сказать. Один ребёнка волочёт заломив руки,другой ДЕВУШКЕ руку выламывает..

tprfrund001 09 сентября 2018 | 21:19

Почему-то сильнее всего за московских протестунов страдают небратья и эмигранты. Парадокс!

ura_123 09 сентября 2018 | 21:49

tprfrund001: Парадокс в том что тебе откуда то известно о небратьях и эмигрантах,вот это точно парадокс.

j_partizan 09 сентября 2018 | 21:21

Неужели самим полицейским не противно выступать против народа.
Им же жить среди тех, кого они избивали и задерживали.
Нынешние, либо помрут, либо сбегут, а полицейским бежать будет некуда, они останутся здесь.

ura_123 09 сентября 2018 | 21:30

j_partizan: У них те же садистские наклонности что и у вертухаев ярославской колонии. Недаром же московские упырьки пригрели нескольких ”бэркутовцев” сбежавших из Украины и пристроили их в ” космонавты”.

dmitriy_kuchmin 09 сентября 2018 | 21:26

Стыдно, что и в Петербурге такие садисты на службе. Чем они лучше ярославских любителей пыток...

novyrusich 09 сентября 2018 | 21:51

dmitriy_kuchmin: Источник этих садистов один: деревня. Поэтому и одинаковые.
Вырвались из деревни, ни ума, ни знаний, ни умений. Городские презирают. Они это знают.
Поэтому мстят при любом случае.

kochar 09 сентября 2018 | 21:37

Животные.

tks 09 сентября 2018 | 21:49

Putlerismus Ordinaris Vulgaris.

macsimus001 09 сентября 2018 | 21:51

Не пора ли вводить очередную реформу правоохранительной системы и переименовать Рос гвардию в Рос жандармерию.

alena01 09 сентября 2018 | 21:57

Дрогнет ли в итоге эта, уже вылеченная рука, когда нужно будет метнуть в обидчика "коктейль Молотова"???
Думают ли об этом жены и дети омоновцев???

andrey_crf Андрей Балабан 09 сентября 2018 | 21:59

Уроды - человек вправе, если он не представляет опасности для окружающих, ходить где угодно без согласования этой ходьбы с уродами... Какую опасность для окружающих представляла Настя?

serjo1977 09 сентября 2018 | 22:00

полицейские смеялись и отказывались вызывать скорую
===
Потом эти "полицейские" будут СИЛЬНО удивлены, почему им раздают заслуженные награды без суда и следствия...

marikona 09 сентября 2018 | 22:00

"начали смеяться"?! Какие весельчаки у нас, однако, так называемые "охранители". Ну совсем как в ярославских застенках.

bekipp 09 сентября 2018 | 22:02

Полиция яростно защищает своё преимущество выходить на пенсию с 45ти лет. Их можно понять.

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