В Петербурге задержанных на акции протеста против пенсионной реформы возят по пригородам
При этом задержанных поместили в обычный рейсовый автобус — там находится около 100 человек, много несовершеннолетних. Сначала их привезли в Крондштадт, затем в Ломоносов, где высадили 15 несовершеннолетних. Одной девушке в автобусе стало плохо, ей вызвали скорую,— сообщает МБХ-Медиа.
По данным МВД, в С.-Петербурге было задержано 100 человек. По оценке корреспондента «Эха Москвы» – около 500.
Комментарии38
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master_superanalitik 09 сентября 2018 | 21:05
Все задержанные должны заплатить за проезд в городском автобусе, а у кого недержание - должны заплатить в двойном и тройном размере.
patrikk_1 09 сентября 2018 | 21:09
В Петербурге задержанных на акции протеста против пенсионной реформы возят по пригородам...
Делать больше не хрена? Отмудохайте их дубинками, выпустите в поле и пусть они прихрамывая ковыляют домой.
marek 09 сентября 2018 | 21:11
patrikk_1: Да ты фашист, патрикей.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 21:19
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
Полено, тебе какое дело до России ?
alex_d 09 сентября 2018 | 21:29
alexsokoll:
"вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста"
===
и? ну вышли бы - и что? сразу бы изменилось то, что у нас 44 млн пенсионеров из 146 млн населения и это число всё растёт?
patrikk_1 09 сентября 2018 | 21:42
Одной девушке в автобусе стало плохо, ей вызвали скорую,— сообщает МБХ-Медиа...
Если их поддерживает Мишка Ходорковский, значит это нелюди, значит это проамериканские русофобские твари. Не надо их жалеть.
isnowanaarene 09 сентября 2018 | 21:54
patrikk_1: Сынок, а ведь ты пидарас(в плохом смысле), ты в курсе?
patrikk_1 09 сентября 2018 | 21:57
Жидобандеру надо давить.
patrikk_1 09 сентября 2018 | 21:19
marek:
Фашист? Ага, значит весёлый русофобский кагал жидоарийского фюрера А.Навального - это антифашисты, грозящие повесить меня на фонарном столбе, когда Сисян 20!8 захватит власть в стране?
alladinov 09 сентября 2018 | 21:23
patrikk_1:
Педрила, ты хорошо сосёшь. Хочешь еще раз взять у меня за щеку с проглотом? Зубы почисти!
polikarpich 09 сентября 2018 | 21:49
patrikk_1: Зачем из-за такого куска говна грех на душу брать? Отмудохать дубинками, да и улицы мести заставить пожизненно. Будешь сачковать - ещё добавлять регулярно.
Кстати, а ты вообще русский? А то больно подозрительно часто на "русофобию" упираешь, закрадываются смутные сомнения.
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 21:24
Несовершеннолетние дуралеи уже поняли, где им выдадут по 10000 евро?
natalia2108 09 сентября 2018 | 21:45
marek: Да ты фашист, патрикей.
тупой садист
kochar 09 сентября 2018 | 21:33
patrikk_1: Ты животное!
patrikk_1 09 сентября 2018 | 21:45
kochar:
Жидобандеру нужно дрючить в хвост и в гриву, не давая им ни одного шанса захватить власть в стране.
polikarpich 09 сентября 2018 | 21:55
kochar: Да ну?!!! Вот хорёк, жук навозный, глист - это животные. А Путрик этого звания не заслужил. Недостоин! :-)))
Да и никакой он не фашист, нет у него никаких таких убеждений. Обычный ушлёпок, а это явление повсеместное и межнациональное. Это не лечится, только временно купируется регулярными звиздюлями.
kara 09 сентября 2018 | 21:08
Эхо не писало,но Жириновский подрался с одним из протестующих, так этот идиот подставил всех сторонников Навального:
он написал заявление на Жириновского приложив паспорт ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ!!!
какое дело гражданину Украины до пенсий граждан РФ? никакого, а вот устроить провокации,это да.
поэтому, сколько граждан России вышло сегодня на протестные акции?
edyunia 09 сентября 2018 | 21:21
kara: \\заявление на Жириновского\\
Не понял кто кого покусал?
\\паспорт ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ!!!\\
Этого гражданина задержала полиция или он сам пришёл?
kara 09 сентября 2018 | 21:24
edyunia: так в том и дело, что сам написал на Жириновского, наверное славы захотелось.
edyunia 09 сентября 2018 | 21:28
kara: \\наверное славы захотелось\\
Взял бы с собой визитку от Яроша то рейтингом превзошёл бы даже самого царя, а так фигня какая-то.
kara 09 сентября 2018 | 21:31
edyunia: паспорта гражданина другой страны уже хватило.
завтра начнут грызть эту тему, во вторник Соловьев подключится и тд.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 21:25
edyunia:
Шизанутые майдауны устроили из украину полную жопу и разбежались оттуда в том чимле и в Россию на заработки.
Но и в богатой России тупые кастрюли ходят по привычке на митинги.
:))))
Сало уронили!
Сало !!!
tunis 09 сентября 2018 | 21:30
alexsokoll: сегодня русское мясо по земле валяли и отбивные делали.
Хочешь отбивную?- беги скорее, и тебе сделают
alexsokoll 09 сентября 2018 | 21:47
tunis:
Русское???
У любого народа есть какое-то количество шизанутых, городских сумасшедших, дебилов и маргиналов.
Если русские считают себя украинцами, скачут на майдане, убивают своих сограждан за право лизать жопу белым людям - это их выбор.
Разруха пройдёт, люди очнутся и киевские сепаратимты поедут в уютные бараки сибирских лагерей.
В России большинство здоровых, независимых людей, которые строят своё будущее, а не скачут на майдане и не лижут зад западным хозяевам.
ura_123 09 сентября 2018 | 21:56
alexsokoll: Дружок,а какая связь между Киевом (Украина) и сибирью (Россия)? У тебя слишком буйная фантазия,обратись к Бильжо пока изменения ещё может быть обратимы.
kara 09 сентября 2018 | 21:47
tunis: интересно посмотреть фамилии задержанных, сколько там действительно русских.
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 21:58
kara: а как вы думаете - зачем Жириновский вообще туда приходил?
ddolly 09 сентября 2018 | 21:13
Будем надеятся, что фашисты не вывезут этих людей в итоге просто в лес и не убьют
alexsokoll 09 сентября 2018 | 21:21
ddolly:
Кто на ком стоял?
Шиз, люди арестовали фашистов, как те могут вывезти в лес и убить полицейских ?
Ты больной?
kvam 09 сентября 2018 | 21:15
Это сколько нужно было выжрать, чтобы вместо 100 видеть 500?
nestor199 09 сентября 2018 | 21:20
kvam: Так в аптеку за углом сбегали .............. закинулись и увидели.
zztop1960 09 сентября 2018 | 21:28
kvam: Это сколько нужно было выжрать, чтобы вместо 500 видеть 100?
putin_itogy 09 сентября 2018 | 21:18
20 лет назад, без единого выстрела, Власть в стране подобрал никому неизвестный майор кгб в отставке, случайно, из рук подвыпившего перепуганного до смерти, за судьбу своей страны.
С тех пор многое изменилось, от клочков давнишней демократии не осталось и следа.
И майор, превратившись в царя, готов ни перед чем не остановиться,
проливая сотни тонн крови москвичей(все революции, и смены власти происходят только в Москве, и нигде более.), И теперь, ради удержания этой власти до своей физической смерти, майор-царь, будет беспощадно УБИВАТЬ МОСКВИЧЕЙ!
Снайперами спецназа ВВ "Вымпел", снайперами ГРУ(те, которые убивали на Майдане), давить танками и спецброневиками "КАРАТЕЛЬ".
21 век. у власти в России - ВОЕННАЯ ХУНТА,
alexsokoll 09 сентября 2018 | 21:38
putin_itogy: И майор, превратившись в царя, готов ни перед чем не остановиться,
проливая сотни тонн крови москвичей
---
Это тебе сам Путин рассказал или ты мысли его читаешь?
Может ты ванга или у тебя верхний бубен мира открылся?
:))))
ura_123 09 сентября 2018 | 21:46
alexsokoll: змееловчик,не надрывайся,больше тарифной ставки не получишь,а завтра в школу рано вставать.
tprfrund001 09 сентября 2018 | 21:23
Почему-то сильнее всего за РФ-протестунов страдают небратья и эмигранты. Парадокс!
tks 09 сентября 2018 | 21:47
Путлеровцы!!
bekipp 09 сентября 2018 | 21:58
Задерживают те, у кого пенсия с 45ти лет.