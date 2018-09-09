17-летняя Мария Хачатурян, обвиняемая вместе с сестрами в убийстве отца, признана невменяемой

К такому выводу пришли эксперты Центра психиатрии им. Сербского. Об этом ТАСС рассказал член общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Официального заключения экспертизы пока нет. По мнению экспертов, девушка в момент убийства не отдавала себе отчета в своих действиях. Затем она жаловалась, что к ней приходит призрак отца и угрожает ей. Мария Хачатурян сейчас находится в больнице Бутырской тюрьмы. Суд должен решить, где она будет проходить лечение.