Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось
Он уже 119-й день продолжает голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Как рассказал РБК его адвокат Дмитрий Динзе, сотрудники колонии уговаривают Сенцова прекратить голодовку и подписать прошение о помиловании, заявляя, что политические обстоятельства изменились и шансов на обмен политзаключенных уже нет. Кроме того, сотрудники ФСИН угрожают режиссеру, что начнут кормить его насильно, но этого пока не происходит. Динзе добавил, что Сенцов работает над фильмом под черновым названием «Номера». Материалы, связанные со съемками, адвокат привез ему для согласования.
Комментарии15
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shlevet 09 сентября 2018 | 20:42
119 дней продолжает голодать и ещё работает над фильмом в тюрьме, не удивительно, что у этого "режиссера" пошатнулось здоровье, поберег бы себя
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 20:48
Уже никто не смеётся над бандитом бандеровским, а он все из роли не выходит.
Ну, не дебил? ;-))
master_superanalitik 09 сентября 2018 | 20:54
shlevet:
По всем показателям Олег Сенцов давно уже должен был умереть. Но он держится на плаву благодаря лютой ненависти к москалям. Думаю, что еще 200 дней минимум он еще протянет, если к нему не подключат веб-камеру, тогда он не сможет есть ночью под одеялом и будет вынужден окочуриться.
poluputing 09 сентября 2018 | 20:58
master_superanalitik: вы такой же туповатый , как и ваш презик. Тот 3 раза бумажку в коиб суёт, вы 3 раза одно и то же гутарите. А ваши подельники пригожинские ещё 333
poluputing 09 сентября 2018 | 20:54
shlevet: mbh_vor__n1: ушлёпки пригожинские перешли на ненормированный рабочий день? Премиальными отоварят или вы по зову души скабрезничаете, убогонькие7 Ну тогда хотя бы более творчески отнеситесь к делу , двоешники. А то ни слога ни юмора, один отстой, замухосранцы мокшанские
shlevet 09 сентября 2018 | 21:00
poluputing: //...Премиальными отоварят...//
Зависть и заглядывание в чужой кошелек - признак дурного тона и плохого воспитания.
Но если нуландовским печенькоедам не хватает на жизнь, милости прошу, выкладывайте номера ваших карт, подсоблю
nadiama 09 сентября 2018 | 20:50
Почему же режиссер в ковычках? Он и есть режиссер, а зеком не он себя сделал.. Олегу сил, терпения, мужества и мудрости.. и здоровья, конечно..
alex_d 09 сентября 2018 | 20:56
nadiama:
"Он и есть режиссер"
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угу... сам себе режиссёр...
"зеком не он себя сделал"
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а кто же? кто-то за него теракт готовил?
nadiama 09 сентября 2018 | 21:08
alex_d: "Гамер" - это серьезное, глубокое кино. А поджог подоконника в офисе ЕР- это не теракт. Так что он режиссер, и мужественный человек!
alex_d 09 сентября 2018 | 21:12
nadiama:
" "Гамер" - это серьезное, глубокое кино."
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ага. таких глубоких кин на каждый телефон по 5 в день снимают.
" поджог подоконника в офисе ЕР- это не теракт. "
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а взрывы памятников? невинная шалость онижедетей?
nadiama 09 сентября 2018 | 21:32
alex_d: Срок за намерение (нереализованное) снести памятник, не может быть больше, чем срок за убийство (состоявшееся) человека. Никто не умер, никто не пострадал. 20 лет - это абсурд и позор!
alex_d 09 сентября 2018 | 22:02
nadiama: срок не за намерение, не надо лгать. основной срок по ч.1 ст. 205.4 УК
dorin1987 09 сентября 2018 | 21:49
_: /кто-то за него теракт готовил?/ - Никто. И он не готовил. Т.е. точно так же можете сесть и Вы и ваша мама - за такую же "подготовку", ан нет - Вы тут испражняетесь, подмахивая режиму царька РФ...
lion64__2 09 сентября 2018 | 20:57
Лучше бы террориста по кличке "режиссёр" просто расстреляли по примеру Израиля.
passanger 09 сентября 2018 | 21:15
Мне довелось в свое время тесно работать вместе с украинцами, они были настоящими западенцами, никакой символики, кроме характерных головных уборов похожих
на те, в которых можно было увидеть на фото бойцов соответствующих армий,
отрядов, они тогда не носили, да и то иногда, но все с ними было понятно почти сразу.
Я для себя тогда определил два главных качества в них: упорство, даже упертость невероятная и стойкость. Может ума и знаний им тогда и не хватало, но вот эти два качества развиты были очень и очень. Я думаю не надо объяснят при чем тут Сенцов, может он и не с западной Украины, но... вряд ли он сдастся. И я полностью на его стороне.