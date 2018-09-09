В Хакасии, Приморском и Хабаровском краях возможен второй тур выборов глав регионов
В Хакасии, Приморском и Хабаровском краях возможен второй тур выборов глав регионов, — сообщает Интерфакс.
На выборах главы Хакасии с небольшим отрывом пока лидирует кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, на выборах губернатора Приморского края также с очень небольшим преимуществом – единоросс Андрей Тарасенко.
На выборах губернатора Хабаровского края у двух кандидатов Сергея Фургала от ЛДПР и Вячеслава Шпорта – примерно равное количество голосов. Второй тур выборов возможен, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.
Комментарии1
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ura_123 09 сентября 2018 | 20:59
Ну у совершенно нейтральных избиркомов масса времени до утра что бы скорректировать итоги голосования в нужную сторону)))