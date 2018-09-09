В Хакасии, Приморском и Хабаровском краях возможен второй тур выборов глав регионов, — сообщает Интерфакс.

На выборах главы Хакасии с небольшим отрывом пока лидирует кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, на выборах губернатора Приморского края также с очень небольшим преимуществом – единоросс Андрей Тарасенко.

На выборах губернатора Хабаровского края у двух кандидатов Сергея Фургала от ЛДПР и Вячеслава Шпорта – примерно равное количество голосов. Второй тур выборов возможен, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.