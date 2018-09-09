Уголовное дело завели на одного из участников московской акции протеста против пенсионной реформы
Его обвиняют применение насилия в отношении представителя власти, ему грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщает СК.
Имени мужчины правоохранительные органы не называют.
По версии следствия, мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции, ударил его по голове.
Комментарии14
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russkyi177 09 сентября 2018 | 20:38
Если данный факт имело место,то правильно возбудили.
mosser 09 сентября 2018 | 20:48
russkyi177: полиция должна ловить бандитов, и воров!
vezdehod 09 сентября 2018 | 21:06
Если мозги не вылетели, то за что давать мужику 10 лет, а если полицай был в шлеме, то тем более.
mosser 09 сентября 2018 | 20:39
Хватит терпеть этот беспредел!
Полиция РФ-гестапо! За копейки лижут зад воровской власти. Позор!
shlevet 09 сентября 2018 | 20:50
mosser: //Хватит терпеть этот беспредел!...//
А кто вас заставляет терпеть этот беспредел, поступите также, как "герой" этой новости
olegleon 09 сентября 2018 | 20:41
а полицейскому грозит получение квартиры
tom_tom 09 сентября 2018 | 20:42
На Гугл + и Твиттер начались истерики русских - "дайте воду, сволочи, подлые xoxлы!".
Это как украли мобилку, а теперь бегают и кричат - отдайте зарядку.
Хер вам, а не воду! По мосту, ведрами, бегом...
dmast79 09 сентября 2018 | 20:49
tom_tom: Вряд ли такое на самом деле, но то, что какел признал что в Крыму - русские, и Крым - русский, уже достижение.
ura_123 09 сентября 2018 | 20:54
dmast79: Вы такие выводы сделали из того что вор бегает и требует отдать ему зарядку? Не це хлопчики,по мосту с вёдрами на коромысле,бегом)))
dmast79 09 сентября 2018 | 21:49
ura_123: Какому мосту, тому, который "Россия не сможет построить"?
shlevet 09 сентября 2018 | 20:53
tom_tom: //...начались истерики русских - "дайте воду, сволочи, подлые xoxлы!"....//
Где такую дурь берешь, туркменчик?
tprfrund001 09 сентября 2018 | 20:48
Те, кого скрутили сегодня, помимо радости от ощущения борьбы с режимом, чуть позже придут к интересным выводам, что и для них самих, и для их родственников закрыты очень многие двери. Ибо экстремистская статья, даже административная, это клеймо на всю жизнь.
ura_123 09 сентября 2018 | 20:56
Что то сразу вспомнился ” скол эмали ” и последующие за ним бонусы полицаю.
i_one_off 09 сентября 2018 | 21:20
Если это правда, то у обвиняемого самого не всё в порядке с головой.