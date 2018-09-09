Акция против пенсионной реформы в Москве завершена, однако некоторые ее участники продолжают оставаться на Пушкинской
Акция против пенсионной реформы в Москве завершена, однако некоторые ее участники продолжают оставаться на Пушкинской площади. На плакатах уже не только претензии к повышению пенсионного возраста, но и, например, высказывание «Сечин вор», — сообщает ВВС.
Точной информации о задержанных в Москве нет, по неофициальным данным,задержано несколько десятков человек.
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