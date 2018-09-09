Зампредседателя УИКа в Бурятии подозревают в фальсификации итогов голосования
По данным ведомства, дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов) возбуждено в отношении 57-летнего зампредседателя УИКа № 725, расположенного в Железнодорожном районе Улан-Удэ..
«В единый день голосования подозреваемый чиновник, действуя с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 избирательных бюллетеней ложные отметки о голосовании за одну из политических партий», — говорится в сообщении..
После внесения ложных данных подозреваемый вложил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов избирателей, информирует СКР.
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