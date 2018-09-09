Зампредседателя УИКа в  Бурятии подозревают в  фальсификации итогов голосования

Уголовное дело в отношении заместителя председателя участковой избирательной комиссии возбуждено в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Бурятия в воскресенье.

По данным ведомства, дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов) возбуждено в отношении 57-летнего зампредседателя УИКа № 725, расположенного в Железнодорожном районе Улан-Удэ..

«В единый день голосования подозреваемый чиновник, действуя с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 избирательных бюллетеней ложные отметки о голосовании за одну из политических партий», — говорится в сообщении..

После внесения ложных данных подозреваемый вложил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов избирателей, информирует СКР.