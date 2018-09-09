На выборах мэра Москвы к 18.00 проголосовали 23,63% избирателей, сообщает Мосгоизбирком

На прошлых выборах мэра города пять лет назад к этому времени явка составляла 26,5%.

Избирательные участки работают сегодня до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.