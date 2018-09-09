На выборах мэра Москвы к 18.00 проголосовали 23,63% избирателей, сообщает Мосгоизбирком
На прошлых выборах мэра города пять лет назад к этому времени явка составляла 26,5%.
Избирательные участки работают сегодня до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Комментарии4
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alisa929 09 сентября 2018 | 20:08
а теперь начнется клоунада с ящиками
rena1960 09 сентября 2018 | 20:25
Меньше четверти избирателей...,а если учитывать административный ресурс,который напрямую заставил прийти и проголосовать бюджетников...,то-свободоизъявления то-НЕТ...
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 20:26
Хомячье - вы все как один проголосовали за Овального???
sasass 09 сентября 2018 | 20:29
Самое главное тут дачники - они бесконтрольно проголосовали и проценты приемлемо подогнали...