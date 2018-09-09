Глава ЦИК РФ объяснила, почему аппарат для голосования – КОИБ – дважды не принял бюллетень у президента Путина

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила, почему аппарат для голосования – КОИБ – дважды не принял бюллетень у президента Путина, который голосовал на выборах мэра Москвы. «Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой», — сказала Памфилова. А КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования, поэтому бюллетень обязательно надо вводить заполненной стороной вниз, а не наружу.