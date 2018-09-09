Глава ЦИК РФ объяснила, почему аппарат для голосования – КОИБ – дважды не принял бюллетень у президента Путина
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила, почему аппарат для голосования – КОИБ – дважды не принял бюллетень у президента Путина, который голосовал на выборах мэра Москвы. «Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой», — сказала Памфилова. А КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования, поэтому бюллетень обязательно надо вводить заполненной стороной вниз, а не наружу.
Комментарии19
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vilingrad 09 сентября 2018 | 20:06
Застыл от обожания:)
pyco_mypucmo 09 сентября 2018 | 20:10
vilingrad: может тот аппарат воротит от плешивых чмо?
maxcarev 09 сентября 2018 | 20:11
pyco_mypucmo: Путину конкретно пох. А вот аппарату не повезло - его теперь проверяют с пристрастием в ФСБ.
gonduras_on_colyma 09 сентября 2018 | 20:16
Всё просто: более интеллектуальная система отторгает более примитивную.
edyunia 09 сентября 2018 | 20:07
\\дважды не принял бюллетень\\
Сколько сторон в этом бюллетене?
sadda 09 сентября 2018 | 20:08
Не узнал без грима)))
kara 09 сентября 2018 | 20:08
а может-"царь не настоящий?!"
nl_2010_ 09 сентября 2018 | 20:08
Просто от Вовы тошнит не только многих из нас, но еще и аппарат для голосования.
piter_ug 09 сентября 2018 | 20:11
//не той стороной бюллетень положил, открытой//
Это генеральный склероз.
diletant_33 09 сентября 2018 | 20:27
piter_ug: "Это генеральный склероз." )))
Вообще-то склероз может быть генерализованный.
Но для вождя пусть будет генеральный.
stebinmaku 09 сентября 2018 | 20:14
Неправильно ты, дядя Вова, бюллетень ложишь. Ты его заполненной стороной кверху держишь, а надо ею на язык класть, так вкуснее получится..
ly4_sveta 09 сентября 2018 | 20:16
Уже даже техника «против», а народ дурачина-
простофиля все ещё «за».
cite 09 сентября 2018 | 20:20
Да кто же его посадит, он же КОИБ.))
equus 09 сентября 2018 | 20:24
cite:
Просто спишут, как пенсионера...
;-)
cite 09 сентября 2018 | 20:31
equus: Если успеют до восстания машин, терминаторов и все такое.))
venmud 09 сентября 2018 | 20:22
"дважды не принял"
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- Хочешь я тебе анекдот расскажу?
- Я же милиционер.
- Дак я тебе два раза расскажу.
poluputing 09 сентября 2018 | 20:22
так этот карла ещё и дебил?
poluputing 09 сентября 2018 | 20:22
так этот карла ещё и дебил?
timber_head 09 сентября 2018 | 20:31
У президента, живущего на Рублевке, московская регистрация? Ну-ка, ну-ка с этого места по-подробнее. Это ж где его квартирка, где он "фактически проживает"? ПО закону он обязан именно по месту фактического проживания зарегистрироваться.