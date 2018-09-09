Избирательная комиссия Екатеринбурга осталась без Интернета

Его отключили сразу после завершения голосования на выборах в гордуму. Об этом сообщил ТАСС председатель горизбиркома Илья Захаров.

По его словам, подсчету голосов отсутствие интернета не мешает, так как пока бюллетени считаются на участковых избирательных комиссиях. ГАС «Выборы» работает через модем, который не отключен. Но в принципе это мешает работе, потому что даже с коллегами невозможно общаться и передавать оперативные поручения,— сказал Захаров.