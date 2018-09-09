В Москве полиция задержала активиста Марка Гальперина

Его посадили не в общий автозак, а в личный автомобиль сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом Алексея Окопного. Гальперина отвезли в ОВД Королева, — сообщает «ОВД-Инфо».

Больше 10 часов прошло с момента задержания юриста ФБК Любови Соболь. Протокол до сих пор не составлен. Между тем, оставлять в отделении полиции без протокола задержанных можно не более 3 часов. Когда Любовь Соболь на законных основаниях попыталась выйти, её силой затащили обратно в ОВД Даниловский, — передает МБХ-Медиа.