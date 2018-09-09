Z Архив новостей новости
5 12 6 985
Эксклюзив Эха 20:00, 09 сентября 2018

В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус

Их там около 100 человек, среди которых есть несовершеннолетние, — об этом сообщает правозащита «Открытой России».
По пути автобус два раза останавливался — пробивало колесо. Одной девушке стало плохо, ей вызвали в скорую.
Всего, по данным, корреспондента «Эха Москвы» в С.-Петербурге было задержано около 500 человек.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:10

А вот что на самом деле было.
Участники несогласованной акции в Петербурге остановили движение по Пироговской набережной, ОМОН блокирует колонну, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около часа дня участники начали собираться у входа в здание Финляндского вокзала, затрудняя движение пешеходов по узкому тротуару. Когда движение по тротуару было полностью заблокировано, полицейские через громкоговоритель начали многократно повторять, что данное мероприятие не согласовано и проводится с нарушением закона, в связи с чем его участники могут быть задержаны.

После предупреждений бойцы ОМОН вошли в середину толпы и задержали несколько человек, державших в руках плакаты. Вслед за этим кто-то привел в действие дымовую шашку.

Еще две дымовые шашки зажгли на улице Академика Лебедева, куда митингующие прорвались, оттеснив цепочку ОМОНа с Финского переулка.

Один из участников шествия стал толкать автомобиль, водитель которого вышел и распылил в мужчину газ из баллончика. С водителем в настоящее время работают полицейские.

Участники акции остановили движение по Пироговской набережно

А ведь эти мрази боевики персонажа уже до блокировались что из-за них как раз в Питере умерла женщина к которой не успела скорая помощь.

patrikk_1 09 сентября 2018 | 20:16

В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус...

За обычный городской автобус А.Навальный платит школоте 10 евро по решению ЕСПЧ или только за автозаки.

koltak76_ 09 сентября 2018 | 20:18

patrikk_1: А сколько платит Вова Окурок отпускникам и добровольцам, поехавшим в Донбасс строить Русский Мир?

alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:29

koltak76_:

Доброаольцы едут бесплатно, окурок у тебя а штанах, а ща деньги ты тут ахинею пишешь, плтому что твою дочь дерут нормальные мужики с нормальными членами.

unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:20

patrikk_1: кстати персонаж так и не выплатил обещанное школоте.
Московская молодежь организовала неожиданную встречу блогеру Навальному, которого сегодня освободили из-под стражи за организацию несанкционированного митинга на Манежной площади 26 марта.

Группа молодых людей встала у дверей спецприемника и потребовала у скандального российского оппозиционера свои, «кровно заработанные» 10 тысяч евро за участие в несанкционированном митинге в Москве.

Школьники, стоя у спецприёмника держали в руках плакаты «Где наши 10000 €?», «Когда дадут 10000 €?», «Ты обещал! Ты обманул!»
Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.

master_superanalitik 09 сентября 2018 | 20:28


В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус
======================
Это правильное решение! Даже президенты некоторых стран летают обычными пассажирскими самолетами. Поэтому нарушители спокойствия граждан должны ездить на обычном городском автобусе, и обязательно платить за проезд.

olegleon 09 сентября 2018 | 20:16

"Всего, по данным, корреспондента «Эха Москвы» в С.-Петербурге было задержано около 500 человек. "

т.е. пять автобусов

koltak76_ 09 сентября 2018 | 20:16

Всех, кто против повышения пенсий, сжечь на костре из Конституций!
Как русофобов, агентов Госдепа и неверных!
Слава вошдю, вошдю слава!!

alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:31

koltak76_:

Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.

haldey 09 сентября 2018 | 20:20

100 человек в автобус? Их там штабелями складывали или битком..., врать, так врать)))
Вы хоть понимаете сколько в автобусе мест?
Нет, ну если "вызвали в скорую помощь", тогда да, такой и тысячу в один автобус, причем в микроавтобус, поместит)))
А местные дурачки всему верят)))
А ну как все вместе уши развесьти...

nestor199 09 сентября 2018 | 20:30

haldey: В обычном городском автобусе вместимость свыше ста человек. Входя в салон автобуса на табличку посмотрите, там вместимость написана.

hrzn877 09 сентября 2018 | 20:29

Ну да, быдловата должна радостно хлопать в ладоши, когда её в очередной раз имеют путин с корешами - "Когда сдохнуть прикажете, барин?" Такая нация заслуживает только презрения. Можно по пальцам сосчитать людей, достойных называться людьми, и те, кого забрали фашистские полицаи - основа будущего этой страны, если хоть какое-то будущее предвидится в принципе.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 134 6 11366 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 165 6 13925 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 113 6 10888 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

В Екатеринбурге в числе задержанных на акции против пенсионной реформы оказался Евгений Ройзман Бывшего мэра города посадили в автозак и увезли, — передает корреспондент «Новой газеты»

5 45 6 5049
Новости

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова серьезно ухудшилось Он уже 119-й день продолжает голодовку…

5 39 6 5296
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 76 6 10428 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 178 6 24657 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 164 6 23173 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 8413 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 60 6 8890 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 273 6 40661 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 460 6 69684 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 210 6 31821 08.09
Kправославие, рпц, события
Новости

Более 700 состоятельных россиян могут лишиться британских виз К таким последствиям может привести очередной шаг Соединенного Королевства в борьбе с отмыванием денег

5 33 6 5079
Новости

В Петербурге силовики разбили голову одному из протестующих против пенсионной реформы Фотографию молодого человека с окровавленной головой опубликовал сайт «МБХ Медиа»

5 45 6 6993
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 83 6 13338 07.09
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия накануне вечером погиб в ДТП В одной колонне с ним ехал президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба

5 15 6 27537
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 106 6 152569 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 43 6 9549 05.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Страна выходит из-под контроля Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…

5 455 6 357708 03.09
Kполитика, митинги, пенсии, общество, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 241 6 210398 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7245744
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3651501

Сегодня в эфире