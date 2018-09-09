В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус...

Их там около 100 человек, среди которых есть несовершеннолетние, — об этом сообщает правозащита «Открытой России».

По пути автобус два раза останавливался — пробивало колесо. Одной девушке стало плохо, ей вызвали в скорую.

Всего, по данным, корреспондента «Эха Москвы» в С.-Петербурге было задержано около 500 человек.