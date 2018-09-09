В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус
Их там около 100 человек, среди которых есть несовершеннолетние, — об этом сообщает правозащита «Открытой России».
По пути автобус два раза останавливался — пробивало колесо. Одной девушке стало плохо, ей вызвали в скорую.
Всего, по данным, корреспондента «Эха Москвы» в С.-Петербурге было задержано около 500 человек.
Комментарии12
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unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:10
А вот что на самом деле было.
Участники несогласованной акции в Петербурге остановили движение по Пироговской набережной, ОМОН блокирует колонну, проводятся задержания, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около часа дня участники начали собираться у входа в здание Финляндского вокзала, затрудняя движение пешеходов по узкому тротуару. Когда движение по тротуару было полностью заблокировано, полицейские через громкоговоритель начали многократно повторять, что данное мероприятие не согласовано и проводится с нарушением закона, в связи с чем его участники могут быть задержаны.
После предупреждений бойцы ОМОН вошли в середину толпы и задержали несколько человек, державших в руках плакаты. Вслед за этим кто-то привел в действие дымовую шашку.
Еще две дымовые шашки зажгли на улице Академика Лебедева, куда митингующие прорвались, оттеснив цепочку ОМОНа с Финского переулка.
Один из участников шествия стал толкать автомобиль, водитель которого вышел и распылил в мужчину газ из баллончика. С водителем в настоящее время работают полицейские.
Участники акции остановили движение по Пироговской набережно
А ведь эти мрази боевики персонажа уже до блокировались что из-за них как раз в Питере умерла женщина к которой не успела скорая помощь.
patrikk_1 09 сентября 2018 | 20:16
В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус...
За обычный городской автобус А.Навальный платит школоте 10 евро по решению ЕСПЧ или только за автозаки.
koltak76_ 09 сентября 2018 | 20:18
patrikk_1: А сколько платит Вова Окурок отпускникам и добровольцам, поехавшим в Донбасс строить Русский Мир?
alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:29
koltak76_:
Доброаольцы едут бесплатно, окурок у тебя а штанах, а ща деньги ты тут ахинею пишешь, плтому что твою дочь дерут нормальные мужики с нормальными членами.
unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:20
patrikk_1: кстати персонаж так и не выплатил обещанное школоте.
Московская молодежь организовала неожиданную встречу блогеру Навальному, которого сегодня освободили из-под стражи за организацию несанкционированного митинга на Манежной площади 26 марта.
Группа молодых людей встала у дверей спецприемника и потребовала у скандального российского оппозиционера свои, «кровно заработанные» 10 тысяч евро за участие в несанкционированном митинге в Москве.
Школьники, стоя у спецприёмника держали в руках плакаты «Где наши 10000 €?», «Когда дадут 10000 €?», «Ты обещал! Ты обманул!»
Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.
master_superanalitik 09 сентября 2018 | 20:28
В Санкт-Петербурге задержанных на акции против пенсионной реформы поместили в обычный городской автобус
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Это правильное решение! Даже президенты некоторых стран летают обычными пассажирскими самолетами. Поэтому нарушители спокойствия граждан должны ездить на обычном городском автобусе, и обязательно платить за проезд.
olegleon 09 сентября 2018 | 20:16
"Всего, по данным, корреспондента «Эха Москвы» в С.-Петербурге было задержано около 500 человек. "
т.е. пять автобусов
koltak76_ 09 сентября 2018 | 20:16
Всех, кто против повышения пенсий, сжечь на костре из Конституций!
Как русофобов, агентов Госдепа и неверных!
Слава вошдю, вошдю слава!!
alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:31
koltak76_:
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
haldey 09 сентября 2018 | 20:20
100 человек в автобус? Их там штабелями складывали или битком..., врать, так врать)))
Вы хоть понимаете сколько в автобусе мест?
Нет, ну если "вызвали в скорую помощь", тогда да, такой и тысячу в один автобус, причем в микроавтобус, поместит)))
А местные дурачки всему верят)))
А ну как все вместе уши развесьти...
nestor199 09 сентября 2018 | 20:30
haldey: В обычном городском автобусе вместимость свыше ста человек. Входя в салон автобуса на табличку посмотрите, там вместимость написана.
hrzn877 09 сентября 2018 | 20:29
Ну да, быдловата должна радостно хлопать в ладоши, когда её в очередной раз имеют путин с корешами - "Когда сдохнуть прикажете, барин?" Такая нация заслуживает только презрения. Можно по пальцам сосчитать людей, достойных называться людьми, и те, кого забрали фашистские полицаи - основа будущего этой страны, если хоть какое-то будущее предвидится в принципе.