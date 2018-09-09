В Нью-Йорке открыли станцию метро, которая была разрушена во время терактов 11 сентября 2001 года

Станция «Всемирный торговый центр — Кортландт» находилась под башнями-близнецами ВТЦ и сильно пострадала после их обрушения. Как сообщает Sky News, были уничтожены тоннели, пути и внешние стены станции.

Восстановление станции началось в 2015 году и обошлось в 182 миллиона долларов.