В Нью-Йорке открыли станцию метро, которая была разрушена во время терактов 11 сентября 2001 года
Станция «Всемирный торговый центр — Кортландт» находилась под башнями-близнецами ВТЦ и сильно пострадала после их обрушения. Как сообщает Sky News, были уничтожены тоннели, пути и внешние стены станции.
Восстановление станции началось в 2015 году и обошлось в 182 миллиона долларов.
Комментарии4
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haldey 09 сентября 2018 | 19:38
Представляю, какой лай был бы у либералов, если бы Собянин 18 лет восстанавливал одну станцию метро))) А тут все нормально)))
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 19:55
Даа... великая была провокация американских демократов - руки их военщины с тех пор были совершенно развязаны. Сколько разорванных стран, миллионы погибшего мирного населения.
skif_05 09 сентября 2018 | 19:50
Американские терпилы удивляют. Их бомбят с помощью самолетов, а они даже на митинги не выходят. Станцию метро им восстановили. А пять тысяч жертв ЦРУшного теракта, уже никогда не увидят Солнца.
unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:17
Сирия: захваченный спецназом игиловец сдал американских кураторов
В ходе разведывательно-поисковых действий и обследования пещер в районе могильника Кабр-эш-Шейх Хусейн подразделениями 10 и 15 дивизий Специального назначения ВС САР был взят в плен боевик террористической группировки ИГИЛ. Он пытался проникнуть в город Эс-Сувейда между подразделениями.
Вот что он поведал:
Меня обучали американцы в рядах ИГИЛ в лагере беженцев Эр-Рукбан. Мне нужны были деньги, и поэтому я согласился. Платили 50–100 долларов в месяц.
Нас обучали американцы-инструкторы. Разделили нас на несколько групп по специальностям: артиллеристы, подрывники и пехотинцы. Я был в группе пехоты.
Наша группа состояла из смертников. Задача заключалась в организации терактов внутри города Эс-Сувейда, а после этого сразу же должно было начаться наступление других отрядов. Одну группировку отправили в сторону Идлиба, чтобы снимать провокационное видео химических атак для обвинения САА.
Источник: http://rusvesna.su/news/1536240978