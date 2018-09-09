Титановый завод в городе Армянске в Крыму полностью прекратил сегодня работу
Была остановлена последняя из восьми печей. Завод должен возобновить работу после модернизации и инвентаризации технологического процесса.
В конце августа на заводе произошел выброс диоксида серы из кислотного накопителя. Жители города жаловались на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Автомобили покрылись похожим на ржавчину маслянистым налетом, а растения сбросили листья. Почти 3 тысячи детей вывезли из города в лагеря на Черном море.
Украина закрыла несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом и сообщила, что несколько пограничников были госпитализированы с отравлением.
Комментарии13
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ihor_syvoryj 09 сентября 2018 | 19:33
Полностью и окончательно?
edyunia 09 сентября 2018 | 19:39
ihor_syvoryj: \\Полностью и окончательно?\\
\\после модернизации и инвентаризации технологического процесса.\\
Приедут северекорейские товарищи и это, что там напечатано, ... модэрнызацию проведут, потом откроется.
xoxlodupa 09 сентября 2018 | 19:43
edyunia: Нахера нам корейцы? Мало что ли у нас хохлов по тюрьмам сидит , пусть баланду отрабатывают !)
tvitov66 09 сентября 2018 | 20:07
xoxlodupa: тебя чо ли трудоустраивать? Может еще и пенсию большую платить? Получай свои 11-80, люби вожди и соси стекломой
tks 09 сентября 2018 | 19:37
Где путорасы - там катастрофа.
ser_gey_love_roff 09 сентября 2018 | 19:38
Пушной зверек, обычно, начинает с северной стороны, Алуште и Мисхору приготовится.
student_ru_ru 09 сентября 2018 | 19:46
Нельзя прогибаться. Остановка означает прогиб.
sadda 09 сентября 2018 | 19:53
И сельское хозяйство Крыма без воды скоро начнет загибаться. Процесс идет, камни с неба сыпятся.
ly4_sveta 09 сентября 2018 | 19:59
А в Совдепии-то чиновники поумнее были, хотя бы
могли просчитать последствия и в технологиях разбирались.
А кровавая гэбня только и умеет, что захватывать,
грабить и уничтожать. И как можно было репрессивный аппарат
допустить до власти? До этого даже в Китае и Сев. Корее не
додумались. Неэффективная и агрессивная контора, к тому же
ещё и человеконенавистническая.
delovoy_podolsk 09 сентября 2018 | 20:06
Воду дадут, тогда и завод заработает безо всяких модернизаций. Шланг надо протянуть под мостом для подачи воды в Крым.
rena1960 09 сентября 2018 | 20:12
Надо понимать закрыли градообразующее предприятие.Возобновить без постоянного поступления воды не получится.Денег,также,не отсыпят...,самим мало:санкции однако.Так,что призывайте "вежливых людей",которые помогли однажды избавиться от гадских бендеровцев...,авось и воду принесут в шлемах...
sadda 09 сентября 2018 | 20:25
Мост Путин построил, что еще надо? Ведра взяли и бегом по мосту...
poluputing 09 сентября 2018 | 20:27
50 лет предприятие без эксцессов проработало в Украине и вот мокша пришла- трындец градообразующему предприятию