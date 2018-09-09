Титановый завод в городе Армянске в Крыму полностью прекратил сегодня работу

Была остановлена последняя из восьми печей. Завод должен возобновить работу после модернизации и инвентаризации технологического процесса.

В конце августа на заводе произошел выброс диоксида серы из кислотного накопителя. Жители города жаловались на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Автомобили покрылись похожим на ржавчину маслянистым налетом, а растения сбросили листья. Почти 3 тысячи детей вывезли из города в лагеря на Черном море.

Украина закрыла несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом и сообщила, что несколько пограничников были госпитализированы с отравлением.