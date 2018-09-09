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19:31, 09 сентября 2018

Титановый завод в городе Армянске в Крыму полностью прекратил сегодня работу

Была остановлена последняя из восьми печей. Завод должен возобновить работу после модернизации и инвентаризации технологического процесса.

В конце августа на заводе произошел выброс диоксида серы из кислотного накопителя. Жители города жаловались на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Автомобили покрылись похожим на ржавчину маслянистым налетом, а растения сбросили листья. Почти 3 тысячи детей вывезли из города в лагеря на Черном море.

Украина закрыла несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом и сообщила, что несколько пограничников были госпитализированы с отравлением.

Комментарии

13

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ihor_syvoryj 09 сентября 2018 | 19:33

Полностью и окончательно?

edyunia 09 сентября 2018 | 19:39

ihor_syvoryj: \\Полностью и окончательно?\\
\\после модернизации и инвентаризации технологического процесса.\\
Приедут северекорейские товарищи и это, что там напечатано, ... модэрнызацию проведут, потом откроется.

xoxlodupa 09 сентября 2018 | 19:43

edyunia: Нахера нам корейцы? Мало что ли у нас хохлов по тюрьмам сидит , пусть баланду отрабатывают !)

tvitov66 09 сентября 2018 | 20:07

xoxlodupa: тебя чо ли трудоустраивать? Может еще и пенсию большую платить? Получай свои 11-80, люби вожди и соси стекломой

tks 09 сентября 2018 | 19:37

Где путорасы - там катастрофа.

(комментарий скрыт)

ser_gey_love_roff 09 сентября 2018 | 19:38

Пушной зверек, обычно, начинает с северной стороны, Алуште и Мисхору приготовится.

student_ru_ru 09 сентября 2018 | 19:46

Нельзя прогибаться. Остановка означает прогиб.

sadda 09 сентября 2018 | 19:53

И сельское хозяйство Крыма без воды скоро начнет загибаться. Процесс идет, камни с неба сыпятся.

ly4_sveta 09 сентября 2018 | 19:59

А в Совдепии-то чиновники поумнее были, хотя бы
могли просчитать последствия и в технологиях разбирались.
А кровавая гэбня только и умеет, что захватывать,
грабить и уничтожать. И как можно было репрессивный аппарат
допустить до власти? До этого даже в Китае и Сев. Корее не
додумались. Неэффективная и агрессивная контора, к тому же
ещё и человеконенавистническая.

delovoy_podolsk 09 сентября 2018 | 20:06

Воду дадут, тогда и завод заработает безо всяких модернизаций. Шланг надо протянуть под мостом для подачи воды в Крым.

rena1960 09 сентября 2018 | 20:12

Надо понимать закрыли градообразующее предприятие.Возобновить без постоянного поступления воды не получится.Денег,также,не отсыпят...,самим мало:санкции однако.Так,что призывайте "вежливых людей",которые помогли однажды избавиться от гадских бендеровцев...,авось и воду принесут в шлемах...

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sadda 09 сентября 2018 | 20:25

Мост Путин построил, что еще надо? Ведра взяли и бегом по мосту...

poluputing 09 сентября 2018 | 20:27

50 лет предприятие без эксцессов проработало в Украине и вот мокша пришла- трындец градообразующему предприятию

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