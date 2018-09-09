Волков: На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек
На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно.
Точной информации о количестве задержанных пока что нет. По разным оценкам, в Петербурге могли быть задержаны до 500 человек, в Краснодаре и Екатеринбурге больше 100 человек, в Москве – несколько десятков человек. Жестче всего силовики работали в Петербурге. Там несколько человек оказались в больнице с ушибами и травмами. В Москве под удары дубинок попали журналисты «Дождя» и RTVI. В Екатеринбурге представитель ГУВД Свердловской области заявил, что они «не делают разницы между участниками митинга и журналистами», — сообщает МБХ-Медиа.
В Омске полицейские попросили корреспондента городского портала НГС предъявить удостоверение. Полковник Павел Вилин сказал, что у него плохое зрение, и порвал удостоверение журналиста. После чего сообщил, что корреспондент участвует в незаконной акции, и задержал его, — сообщает ОВд-Инфо.
Комментарии19
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alexsokoll 09 сентября 2018 | 19:36
Еслиб не Фонд Баранов и Клоунов, то вышло бы миллионов 10, потому что все против поввшения пенсионного возраста.
Но, у наших шизанутых попазиционеров люьое дело превращается в говно.
cite 09 сентября 2018 | 19:40
alexsokoll: Ну так выводите ваших, кто вам мешает, опять "либерасты" виноваты?
patrikk_1 09 сентября 2018 | 19:43
Волков: На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек...
Брехня.
haldey 09 сентября 2018 | 19:51
patrikk_1: Ну, он же берет в мировом масштабе, а сколько в окрестностях))) Скоро их будем рассматривать в микроскоп, а они будут кричать о вселенском масштабе)))
mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 19:48
Вот пока одураченные Сисяном двоечники-школяры не вернутся за парты - они так и будут считать простые суммы на пальцах, ошибаясь на порядки и даже не понимая этого.
Что ж, клоуны, а не 25 млн вышло ? 125 ??? ;-))))
alexsokoll 09 сентября 2018 | 19:52
cite: Ну так выводите ваших, кто вам мешает, опять "либерасты" виноваты?
---
???
Чтоб сказали, что наши за гей-парады и за бандеровских фашистов?
skif_05 09 сентября 2018 | 20:04
alexsokoll:
А почему в России пенсии должны быть ниже чем в нищей Молдавии?
Почему странам молодой демократии, где жизненный уровень ниже чем в России, позволено иметь высокий пенсионный возраст при низких чем в России пенсиях, а России нет. И акций прщтестта в Молдавии и Грузии не наблюдался.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:13
skif_05: А почему в России пенсии должны быть ниже чем в нищей Молдавии?
---
Шиз, кто на ком стоял ?
Молдавия нищая, поэтому и пенсии там нищенские.
Как и у вас в бандеростане.
Ещё попрыгайте, может опилки под кастрюлей как-то ловчее рассыпятся и вы зададите себе вопрос
- Почему в России пенсии выше, чнм зарплаты в бандеростане ?
putin_itogy 09 сентября 2018 | 19:40
ГНИДА, кремлёвкая,
под тройным кольцом фсо,
всё - равно трясётся и пьёт успокоительные.
МРАЗЬ, он помнит,
он МНОГО РАЗ ПЕРЕСМАТРИВАЛ,
последнее видео с Каддафи..
alexsokoll 09 сентября 2018 | 19:56
putin_itogy: ГНИДА, кремлёвкая,
под тройным кольцом фсо,
всё - равно трясётся и пьёт успокоительные.
---
Это тебе санитары рассказали или у тебя верхний бубен мира открылся и ты сам видел ?
:))))
Как вы, шизанутые майдауны, за сисяна переживаете....
Мечтали о том, что в России такой же бардак устроят как на Украине и мы будем жить в такой же жопе, как вы?
:))))
Неее
Вы уж там сами, остааайтесь в жопе с бандерами.
Сало уронили!
:)))
skif_05 09 сентября 2018 | 20:07
putin_itogy:
Представляю как Шендерович с Гозманом насилуют Путина черенком от лопаты.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:20
skif_05:
Какел думкой богатеет ?
Ну помечтай, кастрюля, помечтай.
А пока порошенки коломойские без черенка насилуют в зад туповатых бандер.
:))))
Ты терпи главное и мечтай, что когда нибудь евреи и русских будут так насиловать как вас насилуют.
:)))
evgeny_biolog 09 сентября 2018 | 19:49
"в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек"
Остальные протестовали на диванах ...
alexsokoll 09 сентября 2018 | 20:10
evgeny_biolog: Остальные протестовали на диванах ...
---
Остальные смотрят на бандеростан и думают, слава богу у нас не такая жопа и есть перспектива в жизни.
kara 09 сентября 2018 | 19:52
где?
ау!хомячки! вы понимаете как вас разводят?
и сейчас эти цифры начнут в сети повторятся
unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:02
Миньоны персонажа, а вы знаете что у одного из ваших хозяев Волкова имеется недвижимость в Люксембурге где живет и шикует его не работающая жена с детьми. Как думаете на какие шиши он содержит это жилье с проживающими в нем, уж не на те ли деньги что вам родители дают на карманные расходы а вы их хозяину персонажу несете?
Подробности ищите на ютуб канале медиаэксперта Анатолия Шария.
И еще, Сотрудники «Эха Москвы» извинились за инцидент, произошедший минувшим вечером в эфире радиостанции: кандидат в президенты РФ Ксения Собчак вмешалась в эфир главы предвыборного штаба Леонида Волкова с требованием извинений.
Суть претензий Собчак сводилась к обвинениям Волкова в том, что он оклеветал ее, якобы заявив, что она проводила корпоратив на Бали во время кампании. Собчак утверждала, что на фотографиях, о которых говорил Волков, была не она.
Поэтому этому лживому толстому ничтожеству веры никогда не было и не будет!
constantus 09 сентября 2018 | 20:05
Вилин охамел.
skif_05 09 сентября 2018 | 20:11
constantus:
Брешет Волков. Продался Путину, сволочь.
300 тыс только в Москве было, и 200 тыс. в Питере. Даже в Краснодаре было 100 тыс.
mc_cloud 09 сентября 2018 | 20:06
Ну если откинуть детей и немощных стариков и считать активными 100млн, то 0,08% по стране - отличный результат. А Волков меня за подобные подсчёты давно забанил...