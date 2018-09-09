Волков: На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек...

На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно.

Точной информации о количестве задержанных пока что нет. По разным оценкам, в Петербурге могли быть задержаны до 500 человек, в Краснодаре и Екатеринбурге больше 100 человек, в Москве – несколько десятков человек. Жестче всего силовики работали в Петербурге. Там несколько человек оказались в больнице с ушибами и травмами. В Москве под удары дубинок попали журналисты «Дождя» и RTVI. В Екатеринбурге представитель ГУВД Свердловской области заявил, что они «не делают разницы между участниками митинга и журналистами», — сообщает МБХ-Медиа.

В Омске полицейские попросили корреспондента городского портала НГС предъявить удостоверение. Полковник Павел Вилин сказал, что у него плохое зрение, и порвал удостоверение журналиста. После чего сообщил, что корреспондент участвует в незаконной акции, и задержал его, — сообщает ОВд-Инфо.