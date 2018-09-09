Сотни российских олигархов могут лишиться британских инвестиционных виз
Такую меру Лондон намерен принять в ответ на отравление в стране Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти считают, что за этим стоят российские спецслужбы.
В Британии пересматривают 3 тысяч инвестиционных виз, выданных в основном россиянам. В том случае если правительство обнаружит у них доказательства серьёзных финансовых нарушений, визы аннулируют. А правила их получения британские власти могут изменить, пишет еженедельник Observer. Источники в МВД страны, на которые ссылается издание, сообщили, что у правительства есть полномочия сокращать срок действия выданной визы, если есть доказательства того, что её владелец совершил серьёзное правонарушение. Так власти Британии намерены уменьшить влияние Кремля, пишет издание. Лондон обвиняет российские власти в организации отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Правозащитники из Transparency International поддержали новые меры. Представитель организации Рейчел Тека назвала Россию страной с высоким уровнем коррупции. И отметила, что с 2008го по 15й годы сотни россиян получили визы инвесторов без проверки капиталов. В мае проблемы с продлением такой визы возникли у Романа Абрамовича. В итоге владелец футбольного клуба Челси отозвал заявление на её продление. СМИ сообщали, что бизнесмен отказался от неё поскольку в конце весны получил гражданство Израиля, что даёт ему право до полугода находиться на территории Великобритании.
Великобритания на этой неделе обвинила в отравлении Скрипалей предполагаемых офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным издания Telegraph обвиняемые шесть раз летали в Женеву, в том числе на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.
Комментарии24
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neon001 09 сентября 2018 | 19:11
Сотни... вот это я понимаю встали с коленушек
novichok_ 09 сентября 2018 | 19:16
По примеру Абрамовича, российские олигархи получат гражданство Израиля... тем более. что для большинства из них это не будет проблемой...
djuga 09 сентября 2018 | 19:36
novichok_: По примеру Абрамовича, российские олигархи получат гражданство Израиля...
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Статус гражданина Великобритании и гостя королевства - это несколько разные вещи, не находите?
А гражданство они могут получить и в Науру, да.
tvitov66 09 сентября 2018 | 19:55
Святые ротенберги, а российских олигархов то за что?
archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 19:16
neon001:
надо бы ещё проверить на какие-такие "чистые" деньги жируют за границей чада российских коррупционеров-чиновников-миллиардеров
tvitov66 09 сентября 2018 | 19:57
archibald_dandy_esquire: чой-та я сумлюваюсь что остальные страны вероятного противника не поддержат + в какой-то БОЛЬШОЙ мере и тот же Израиль
djuga 09 сентября 2018 | 19:16
Да, Лондон для кого-то окажется не самым комфортным городом для проживания. Наверное, последствия можно было предвидеть и просчитать, но квалификация в условиях лизоблюдства, тотальной имитации, воровства и коррупции неминуемо падает. Похоже, с аналитиками произошло именно это.
И поделом!
vilingrad 09 сентября 2018 | 19:18
Какая трагедия!!!
piter_ug 09 сентября 2018 | 19:25
«И был вечер, и было утро: день один.»
Начнём жизнь по-новому.
igor_ms 09 сентября 2018 | 19:25
Не предполагал, что олигархов у нас аж сотни.
edyunia 09 сентября 2018 | 19:29
igor_ms: \\олигархов у нас аж сотни.\\
Толи ещё будет, это ещё попы не вскрылись.
jurmak 09 сентября 2018 | 19:30
И что, ни одна портянка не встанет грудью на защиту российских олигархов-патриотов и не заклеймит позором ангичанку, которая гадит?
solonko 09 сентября 2018 | 19:32
Я смотрю, "уважают"-таки вас, россияне, после "вставания с колен".
Вставайте дальше..
dmast79 09 сентября 2018 | 20:07
solonko: Кончено уважают - Россияне ездят за границу замки и яхты покупать, а твои сородичи - сортиры драить!
detul 09 сентября 2018 | 19:39
Это следовало ожидать. Барыги отжимают у воров нагребенные капиталы ....
demosua 09 сентября 2018 | 19:39
Из Википедии: Олига́рхия…— политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан… и скорее обслуживает их личные и групповые интересы…. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
И шо – таких – сотни?
nitsahon 09 сентября 2018 | 19:46
demosua: вы правы... можно добавить только, что эховские информационщики - по непонятной причине забыли, что UK выдавало инвест.визы всем россиянам, инвестировавшим в брит.экономику сначала суммы от 1 миллиона фунтов... а в последние неск.лет планку подняли до 2 миллионов... так что с олигархами, похоже, явный перебор...
student_ru_ru 09 сентября 2018 | 19:52
Ну вот, теперь сколько народу осерчает. И будет на своих российских холопах срываться. А правильно, не на себе же.
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 19:53
Вот и славненько! А их предупреждали.
mariupol1953 09 сентября 2018 | 19:54
Я плачу...как же они теперь будут....бедные.
cypher 09 сентября 2018 | 19:59
Mirror вчера опубликовала эксклюзивный материал, что согласно источникам безопасности, группа покушения на Скрипалей состояла не из одних Петрова и боширова, а из 6 человек. Причем имена остальных 4 не названы, но говорится, что они страховали убийц в момент нанесения яда. Судя по всему, их рожи тоже есть у британской полиции, с видеокамер, и их данные, под которыми они оказались в Англии, причем это уже не настоящие российские паспорта и визы, а какие-то фальшивки, те по фальшивым документам.
В общем, продолжение реалити-шоу следует.
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 20:02
cypher: На фотках российские олигархи - это же всем известно!
glebbalbesov 09 сентября 2018 | 20:04
Ммм.. Стесняюсь спросить а если аннулируют визу денежки вернут или как обычно?
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 20:06
glebbalbesov: Прямо сейчас! Зря что ли они росбарыг к себе зазывали?