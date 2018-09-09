Сотни российских олигархов могут лишиться британских инвестиционных виз

Такую меру Лондон намерен принять в ответ на отравление в стране Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти считают, что за этим стоят российские спецслужбы.

В Британии пересматривают 3 тысяч инвестиционных виз, выданных в основном россиянам. В том случае если правительство обнаружит у них доказательства серьёзных финансовых нарушений, визы аннулируют. А правила их получения британские власти могут изменить, пишет еженедельник Observer. Источники в МВД страны, на которые ссылается издание, сообщили, что у правительства есть полномочия сокращать срок действия выданной визы, если есть доказательства того, что её владелец совершил серьёзное правонарушение. Так власти Британии намерены уменьшить влияние Кремля, пишет издание. Лондон обвиняет российские власти в организации отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Правозащитники из Transparency International поддержали новые меры. Представитель организации Рейчел Тека назвала Россию страной с высоким уровнем коррупции. И отметила, что с 2008го по 15й годы сотни россиян получили визы инвесторов без проверки капиталов. В мае проблемы с продлением такой визы возникли у Романа Абрамовича. В итоге владелец футбольного клуба Челси отозвал заявление на её продление. СМИ сообщали, что бизнесмен отказался от неё поскольку в конце весны получил гражданство Израиля, что даёт ему право до полугода находиться на территории Великобритании.

Великобритания на этой неделе обвинила в отравлении Скрипалей предполагаемых офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным издания Telegraph обвиняемые шесть раз летали в Женеву, в том числе на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.