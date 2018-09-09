Памфилова: ЦИК заинтересован в любой помощи от всех политических сил для обеспечения честности и прозрачности выборов
ЦИК заинтересован в любой помощи от всех политических сил для обеспечения честности и прозрачности выборов. Об этом сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Памфилова добавила, что выборы проходят без существенных нарушений.
Комментарии11
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vilingrad 09 сентября 2018 | 19:16
С точки зрения мужа Памфиловой, она и дочь- прозрачные: когда глава семьи напивается, то орет:"Я вас, суки, насквозь вижу!"
chapter_2 09 сентября 2018 | 19:40
vilingrad: Нарушения закона на избирательных участках нужны для отвлечения внимания общественности от подсчёта результатов выборов системой ГАС ВЫБОРЫ. Не нужно думать, что система ГАС ВЫБОРЫ делает только то, что ей положено по закону.
vlabumur 09 сентября 2018 | 19:17
Вот так, с шутками, да прибаутками проходят выборы..
mosser 09 сентября 2018 | 19:20
Иуда ты памфилова
piter_ug 09 сентября 2018 | 19:21
//ЦИК заинтересован //
Тетя с могильным чувством юмора - убери муниципальный фильтр и получи честность и прозрачность.
neyexo 09 сентября 2018 | 19:31
Памфилова вошла во вкус. Машины видит не впервые, значит, что-то более ценное имеет.
vla7815 09 сентября 2018 | 19:42
Памффиловой не языком трепать надо, а хотя бы что-то делать надо для честности и прозрачности выборов, если уж она уселась в кресло главы Центризберкома не только для того , чтобы немеряные деньги в нем получать. Выборов в Росии давно уже нет, а есть вместо них цирк с конями. А она про какую-то честность и прозрачность, блин.
alena01 09 сентября 2018 | 19:50
В любой помощи???
Ищет себе донора головного мозга???
silver1975 09 сентября 2018 | 19:58
Да-да,сначала снять с выборов всех оппозиционеров,обеспечить нарушение Собяниным всех прав ведения избирательной кампании,а потом быть заинтересованной в честности и прозрачности выборов.Вот ведь... особь!
sergilio 09 сентября 2018 | 20:02
Нельзя обеспечить честность и прозрачность тому, чего нет.
ly4_sveta 09 сентября 2018 | 20:10
Ни стыда, ни совести. Где оппозиционеры? Где честное и
законное проведение избирательной компании действующим
мэром? Вся честность и прозрачность нарушена уже до того, как...