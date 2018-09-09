На акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге задержано, по разным данным, от 100 до 500 человек

По данным МВД, на акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге задержано 100 человек, по данным корреспондента «Эха Москвы» – около 500. Полиция действовала очень жестко, митингующих избивали, волоком тащили в автозаки, одна девушка при задержании потеряла сознание. Небольшие группы участников акции полиция брала в оцепление, не разрешали вынести из толпы тех, кому стало плохо и тех, кто терял сознание. Не выпускали также журналистов, несмотря на то, что они предъявляли документы и удостоверения.

«Новая газета» сообщает, что 50 человек по-прежнему продолжают держать в плотном кольце ОМОНа на Пироговской набережной. Периодически подъезжают автобусы, в них уводят людей, которые находятся в кольце.

В Челябинске в отделении полиции избили Дмитрия Хафизова, который принимал участие в акции против пенсионной реформы. Как сообщила юриста «Открытой России» Юлия Салимоненко, после того как Хафизов не дал согласия на проведение дактилоскопии, его ударили и пытались придушить. Активиста из отделения забрала «Скорая помощь».

Совет по правам человека при президенте следит за протестными акциями в России. В двух столицах характер задержаний значительно отличается. Об этом «Эху Москвы» рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин. Общей картины по всем регионам, где проходят митинги, пока нет, добавил Андрей Бабушкин.