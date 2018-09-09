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19:00, 09 сентября 2018

На акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге задержано, по разным данным, от 100 до 500 человек

По данным МВД, на акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге задержано 100 человек, по данным корреспондента «Эха Москвы» – около 500. Полиция действовала очень жестко, митингующих избивали, волоком тащили в автозаки, одна девушка при задержании потеряла сознание. Небольшие группы участников акции полиция брала в оцепление, не разрешали вынести из толпы тех, кому стало плохо и тех, кто терял сознание. Не выпускали также журналистов, несмотря на то, что они предъявляли документы и удостоверения.
«Новая газета» сообщает, что 50 человек по-прежнему продолжают держать в плотном кольце ОМОНа на Пироговской набережной. Периодически подъезжают автобусы, в них уводят людей, которые находятся в кольце.

В Челябинске в отделении полиции избили Дмитрия Хафизова, который принимал участие в акции против пенсионной реформы. Как сообщила юриста «Открытой России» Юлия Салимоненко, после того как Хафизов не дал согласия на проведение дактилоскопии, его ударили и пытались придушить. Активиста из отделения забрала «Скорая помощь».

Совет по правам человека при президенте следит за протестными акциями в России. В двух столицах характер задержаний значительно отличается. Об этом «Эху Москвы» рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин. Общей картины по всем регионам, где проходят митинги, пока нет, добавил Андрей Бабушкин.

Комментарии

19

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olegleon 09 сентября 2018 | 19:10

одни врут в меньшую сторону, другие в большую. значит задержанных около 200

skif_05 09 сентября 2018 | 19:12

olegleon:
Значит всего было 220. Двадцати удалось сбежать от путинских опричников.

mbh_vor__n1 09 сентября 2018 | 19:17

Клоуны ЭМ, а может, от 1 млн до 5 млн?)) до 50 ??

А девушка с болезнью мозга - косила под святую развратницу Марию Магдалену или была внештатная участница "Бешеных Вагин" /как они сами себя называют/ с курицей из Спара между ног?

Поточнее, плз ;-)))

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maxcarev 09 сентября 2018 | 19:27

Что Владимир Владимирович, совсем стало хыево в России?
Неспособны вы оказались рулить страной, загнали народ в хыеву шопу.

djuga 09 сентября 2018 | 19:31

mbh_vor__n1: с курицей из Спара между ног?
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Очередной "озабоченный"...
Ни ума, ни фантазии, ни совести - деградация птенцов пригожинского инкубатора стала окончательно необратимой. Ей-богу, даже у бройлеров, которых специально готовят только на мясо, мозгов побольше.

olegleon 09 сентября 2018 | 19:29

skif_05: не совсем так. есть ограничения по уменьшению, т.к. меньше нуля быть не может, но нет ограничений по приписыванию. можно сказать, что задержали и 500, и 1000, и даже 10000

vinidbi 09 сентября 2018 | 19:17

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

skif_05 09 сентября 2018 | 19:10

То есть арестовали практически всех участников митинга.

vilingrad 09 сентября 2018 | 19:13

skif_05: арестовали практически всех участников митинга."
Ты, как всегда, с пивком и вонючей колбаской на продавленом диване. Шоб ты не дожил до своей попрошайской пенсии:)

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vlabumur 09 сентября 2018 | 19:11

А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать?

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ. Написан в 1885 году.
Антон Чехов .

keg 09 сентября 2018 | 19:17

когда я увидел,что менты привезли в машинах колючею проволоку понял,что Россия как государство закончило своё существование....

nata_roo 09 сентября 2018 | 19:22

И причем здесь Навальный, если он сам сидит-а!!!

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shotabich Дмитрий Зотиков 09 сентября 2018 | 19:24

- Марья Ивановна, как прошел день?
- Утром, Розалия Альбертовна, сходила на выборы. Проголосовала за нашего Губернатора. Получила букет в подарок. А днем сходила на митинг против пенсионной реформы. Получила по кумполу от космонавта.
- Ну и какие выводы вы, голубушка, сделали?
- А какие тут можно сделать выводы? Только один. Надо было надевать каску!

vla7815 09 сентября 2018 | 19:25

Полицаи людей в клочья рвать будут за свою пенсию в 45 за счет этих людей.

putin_frend 09 сентября 2018 | 19:29

vla7815: будем, не сомневайтесь.но за хорошую (за ваш счёт) зарплату и пенсию, ну и льготки конечно.

ser_gey_love_roff 09 сентября 2018 | 19:27

Пока не вспомните, что у вас дома есть кастрюли, вас и будут возить мордой об асфальт.

yuriyp 09 сентября 2018 | 19:32

Как показывает История, последующие доводы, типа, я только выполнял приказы, не катят...

askol2016 09 сентября 2018 | 19:36

Для того и не трогали пенсионный возраст ментов и прочей погонной швали, чтобы они озверело выполняли приказ хозяев.

unprejudiced 09 сентября 2018 | 20:06

В Челябинске в отделении полиции избили Дмитрия Хафизова... уверен что этот боевик сам бился об стену дабы себе увечья нанести, чтобы потом полицию в этом обвинить.

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